Згарячу или з гарячу: как написать на украинском правильно

В украинском языке есть слова, которые звучат знакомо, но вызывают сомнение в написании. Особенно это касается наречий, образованных от сочетания нескольких слов. Именно поэтому часто возникает вопрос: как правильно – "згарячу" или "з гарячу"?

Видео дня

Ошибка кажется мелкой, но в письме она сразу бросается в глаза. OBOZ.UA рассказывает, как правильно писать это слово и что оно на самом деле означает.

Згарячу – это наречие, которое означает действие или слова, совершенные под влиянием сильных эмоций, без обдумывания, импульсивно, "на горячую голову". Это образное и очень меткое слово, которое точно передает состояние человека в момент эмоционального порыва.

Речь идет не просто о спешке, а о реакции, вызванной гневом, обидой, страхом или волнением. Именно поэтому слово часто встречается в художественных текстах и публицистике.

Правильный вариант – згарячу.

Это объясняется правилом украинского правописания: наречия, образованные сочетанием предлога с коротким (нечленным) прилагательным, пишутся вместе. Например, злегка, звисока, зліва, сповна.

Примеры употребления

Сказав згарячу – потім жалкував.

Згарячу не варто ухвалювати важливі рішення.

Здоровий глузд радив утриматись, заспокоїтись, не гарячкувати, бо серйозні справи згарячу не робляться. (Микола Циба)

Синонимы к слову "сгоряча":

зопалу;

в розпалі;

спохвату;

спрожогу;

не подумавши;

в гарячці;

необачно.

Кстати, не все слова, похожие на русские, являются калькой. Некоторые из них остались в наследство от праславянского языка. Какие лексемы на самом деле не являются суржиком – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в чем разница между словами "абияк" и "аби як".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.