Згарячу или з гарячу: как написать на украинском правильно
В украинском языке есть слова, которые звучат знакомо, но вызывают сомнение в написании. Особенно это касается наречий, образованных от сочетания нескольких слов. Именно поэтому часто возникает вопрос: как правильно – "згарячу" или "з гарячу"?
Ошибка кажется мелкой, но в письме она сразу бросается в глаза. OBOZ.UA рассказывает, как правильно писать это слово и что оно на самом деле означает.
Згарячу – это наречие, которое означает действие или слова, совершенные под влиянием сильных эмоций, без обдумывания, импульсивно, "на горячую голову". Это образное и очень меткое слово, которое точно передает состояние человека в момент эмоционального порыва.
Речь идет не просто о спешке, а о реакции, вызванной гневом, обидой, страхом или волнением. Именно поэтому слово часто встречается в художественных текстах и публицистике.
Правильный вариант – згарячу.
Это объясняется правилом украинского правописания: наречия, образованные сочетанием предлога с коротким (нечленным) прилагательным, пишутся вместе. Например, злегка, звисока, зліва, сповна.
Примеры употребления
Сказав згарячу – потім жалкував.
Згарячу не варто ухвалювати важливі рішення.
Здоровий глузд радив утриматись, заспокоїтись, не гарячкувати, бо серйозні справи згарячу не робляться. (Микола Циба)
Синонимы к слову "сгоряча":
- зопалу;
- в розпалі;
- спохвату;
- спрожогу;
- не подумавши;
- в гарячці;
- необачно.
