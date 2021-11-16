Женщины мало пригодны к работе, а Гитлер – авторитет: украинским студентам предлагают изучать сексистское пособие

В соцсетях разразился скандал из-за пособия "Деловая карьера" Ивана Дахно для студентов вузов. Автор пишет, что женщинам трудно выполнять трудовые обязанности, они непредсказуемы, плохо разбираются во времени и стремятся к сексу с коллегами.

А еще он советует брать на работу "полненьких", молодых и замужних. В книге Иван Дахно к тому же ссылается Гитлера. Цитаты из сексистского пособия, откуда он взялся и в списке рекомендованной литературы каких вузов оказалась книга, – пишет "Украинская правда. Жизнь".

Случилось то, что в списках рекомендованной литературы украинских университетов оказалось пособие "Деловая карьера" Ивана Дахно. Книга полна сексистскими высказываниями, а еще там есть цитаты Гитлера.

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Отрывки из пособия опубликовала на своей странице в Facebook основательница и руководительница общественной организации NASCO Education Диана Натхир.

"Уже с первых абзацев меня фактически трясло то ли от гнева, то ли от шока и удивления. Полная откровенная дичь, больше похожая на сборник застольных анекдотов, чем на научный труд, полная сексизма, эйджизма, нетолерантных высказываний по культуре других национальных групп, абсолютно недопустимых собственных предположений, суждений и стереотипов, и антинаучных выводов и утверждений", – написала Диана Натхир.

Она требует изъять сексистское руководство.

"Я очень хочу, нет, я требую, чтобы все труды данного автора были проверены на наличие у них в первую очередь здравого смысла, а эта книга – изъята из любых обучающих программ. Хочу понять, существуют ли какие-то официальные фильтры или комиссии, что должны не допустить подобных ситуаций в будущем", – подчеркнула глава ОО NASCO Education.

Высказалась по поводу книги и депутат Львовского городского совета Оксана Маруняк.

"Видит на то, что это руководство – сборник больных женоненавистнических фантазий нездорового персонажа. Мужчинам от автора тоже достается, он и им рисует свои бессознательные "правила" жизни…" – написала она на своей странице в Facebook.

И отметила, что отправила обращение в Министерство образования и науки с просьбой запретить это руководство в учебных заведениях.

Автором сексистского пособия "Деловая карьера" является Иван Дахно – доктор экономических наук, профессор, отличник образования Украины (2004), сейчас уже на пенсии. Книгу он написал в 2011 году, а в 2019-м ее даже переиздали. А уже в следующем году пособие Дахно оказалось в списках рекомендуемой литературы в нескольких вузах:

В "секситский карьер" отличник образования "прыгает" прямо в предисловии. Там он приводит вульгарный анекдот об оперной певице: "Осмотрев директорский кабинет, она несколько не заметила и удивленно спросила директора: "А где у вас диван, на котором проверяется голос?"

Диана Натхир также привела несколько цитат из разных разделов: уровень сексизма просто зашкаливает.

Раздел "Гендер":

"В этой главе познакомимся с наличием в рабочих отношениях, наряду с мужским, еще и женского элемента… Проблема сочетания женщины и работы такова, которую невозможно проигнорировать".

"Женщины – активны участницы как материального производства, так и сферы услуг. Женщины ушли в армию, куда раньше их не брали будто за то, что они неправильно понимали команду "Ложись!".

" Нужно пытаться нанимать на работу молодых замужних женщин. Как правило, им присуще большее чувство ответственности за порученную работу, чем у незамужних женщин. Молодые замужние женщины менее склонны к флирту, чем незамужние".

" Умные дамы (а есть и такие) советуют отказаться от использования на работе приемов из женского арсенала".

Худые девушки менее добродушны и эффективны, чем полные девушки. Следует врачу, который занимается женскими болезнями, осмотреть кандидаток на работу. Это поможет избежать в будущем всевозможных юридических исков. Обзор позволит выявить тех, кто имеет физические и психологические проблемы, которые несовместимы с той работой, которую придется выполнять".

"Женщинам, которых берут на работу, следует четко объяснить о факторе времени. Большинство женщин, как и Президент Виктор Ющенко, любят опаздывать. Возможно они этого и не любят, но опоздание происходит автоматически. Так сказать – стиль жизни ".

"Женщине-работнице следует всегда работать над собой, самосовершенствоваться, пытаться выполнять должным образом свои трудовые обязанности. Кто этого не хочет делать – для тех в Киеве есть Окружная дорога, а функции, которые выполняют там женщины, – вне сферы этой книги".

В этом же разделе автор приводит цитату Гитлера в качестве авторитета:

"Женщины прекрасно выполняют четко сформулированные задачи. Зато им не хватает инициативы в самостоятельной формулировке задач. Недаром же Адольф Гитлер говорил : "Народные массы любят, чтобы с ними обращались, как с женщинами. А женщины любят, чтобы ими командовали". Работницам следует разрешать менять занятие работой в течение дня. Монотонная работа их нервничает".

"Это лишь микро выдержки из первых подразделов этой главы. Где, между прочим, о Гитлере было упомянуто дважды", – отметила Диана Натхир.

Раздел "Служебный секс":

" Как правило, первый шаг к интиму на работе делают представительницы чудесного пола . Служебные романы приобретают масштабы опасного вируса".

" Девушки и женщины используют провокационные приемы – кокетство, флирт, стрельбу глазками. Считают, что это – безотказное оружие. На самом же деле берет оно немногих из мужского племени".

"Тем, кто не хотел бы провоцировать своих сотрудников-мужчин, психологи советуют пересмотреть свой гардероб. Мини и декольте отложить для романтических встреч вне офиса".

Раздел "Секретари" начинается так:

"У каждого уважающего себя начальника есть секретарша. Исторически сложилось, что функцию секретаря начальника в абсолютном большинстве случаев выполняют представительницы лучшей половины человечества. Поскольку женщины являются существами капризными и такими, поведение которых предсказать трудно, то даже мудрейший начальник не до конца знает , какие именно процессы проходят в голове его секретарши и как ему нужно с ней обращаться".

Секретарей Дахно делит на три типа: "деловая женщина", "божий одуванчик" и "лолита". И дает "советы", как с ними обращаться.

Еще в книге есть, в частности, подразделы "Подготовка к употреблению алкоголя", "Похмелье" и "Рецепты к утру Нового года".

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