Женщины мало пригодны к работе, а Гитлер – авторитет: украинским студентам предлагают изучать сексистское пособие
В соцсетях разразился скандал из-за пособия "Деловая карьера" Ивана Дахно для студентов вузов. Автор пишет, что женщинам трудно выполнять трудовые обязанности, они непредсказуемы, плохо разбираются во времени и стремятся к сексу с коллегами.
А еще он советует брать на работу "полненьких", молодых и замужних. В книге Иван Дахно к тому же ссылается Гитлера. Цитаты из сексистского пособия, откуда он взялся и в списке рекомендованной литературы каких вузов оказалась книга, – пишет "Украинская правда. Жизнь".Что произошло
Случилось то, что в списках рекомендованной литературы украинских университетов оказалось пособие "Деловая карьера" Ивана Дахно. Книга полна сексистскими высказываниями, а еще там есть цитаты Гитлера.
Отрывки из пособия опубликовала на своей странице в Facebook основательница и руководительница общественной организации NASCO Education Диана Натхир.
"Уже с первых абзацев меня фактически трясло то ли от гнева, то ли от шока и удивления. Полная откровенная дичь, больше похожая на сборник застольных анекдотов, чем на научный труд, полная сексизма, эйджизма, нетолерантных высказываний по культуре других национальных групп, абсолютно недопустимых собственных предположений, суждений и стереотипов, и антинаучных выводов и утверждений", – написала Диана Натхир.
Она требует изъять сексистское руководство.
"Я очень хочу, нет, я требую, чтобы все труды данного автора были проверены на наличие у них в первую очередь здравого смысла, а эта книга – изъята из любых обучающих программ. Хочу понять, существуют ли какие-то официальные фильтры или комиссии, что должны не допустить подобных ситуаций в будущем", – подчеркнула глава ОО NASCO Education.
Высказалась по поводу книги и депутат Львовского городского совета Оксана Маруняк.
"Видит на то, что это руководство – сборник больных женоненавистнических фантазий нездорового персонажа. Мужчинам от автора тоже достается, он и им рисует свои бессознательные "правила" жизни…" – написала она на своей странице в Facebook.
И отметила, что отправила обращение в Министерство образования и науки с просьбой запретить это руководство в учебных заведениях.
Автором сексистского пособия "Деловая карьера" является Иван Дахно – доктор экономических наук, профессор, отличник образования Украины (2004), сейчас уже на пенсии. Книгу он написал в 2011 году, а в 2019-м ее даже переиздали. А уже в следующем году пособие Дахно оказалось в списках рекомендуемой литературы в нескольких вузах:
у студентов МАУП этот экземпляр есть в программе тестов.
В "секситский карьер" отличник образования "прыгает" прямо в предисловии. Там он приводит вульгарный анекдот об оперной певице: "Осмотрев директорский кабинет, она несколько не заметила и удивленно спросила директора: "А где у вас диван, на котором проверяется голос?"
Диана Натхир также привела несколько цитат из разных разделов: уровень сексизма просто зашкаливает.
Раздел "Гендер":
"В этой главе познакомимся с наличием в рабочих отношениях, наряду с мужским, еще и женского элемента… Проблема сочетания женщины и работы такова, которую невозможно проигнорировать".
"Женщины – активны участницы как материального производства, так и сферы услуг. Женщины ушли в армию, куда раньше их не брали будто за то, что они неправильно понимали команду "Ложись!".
"Нужно пытаться нанимать на работу молодых замужних женщин. Как правило, им присуще большее чувство ответственности за порученную работу, чем у незамужних женщин. Молодые замужние женщины менее склонны к флирту, чем незамужние".
" Умные дамы (а есть и такие) советуют отказаться от использования на работе приемов из женского арсенала".
Худые девушки менее добродушны и эффективны, чем полные девушки. Следует врачу, который занимается женскими болезнями, осмотреть кандидаток на работу. Это поможет избежать в будущем всевозможных юридических исков. Обзор позволит выявить тех, кто имеет физические и психологические проблемы, которые несовместимы с той работой, которую придется выполнять".
"Женщинам, которых берут на работу, следует четко объяснить о факторе времени. Большинство женщин, как и Президент Виктор Ющенко, любят опаздывать. Возможно они этого и не любят, но опоздание происходит автоматически. Так сказать – стиль жизни".
"Женщине-работнице следует всегда работать над собой, самосовершенствоваться, пытаться выполнять должным образом свои трудовые обязанности. Кто этого не хочет делать – для тех в Киеве есть Окружная дорога, а функции, которые выполняют там женщины, – вне сферы этой книги".
В этом же разделе автор приводит цитату Гитлера в качестве авторитета:
"Женщины прекрасно выполняют четко сформулированные задачи. Зато им не хватает инициативы в самостоятельной формулировке задач. Недаром же Адольф Гитлер говорил : "Народные массы любят, чтобы с ними обращались, как с женщинами. А женщины любят, чтобы ими командовали". Работницам следует разрешать менять занятие работой в течение дня. Монотонная работа их нервничает".
"Это лишь микро выдержки из первых подразделов этой главы. Где, между прочим, о Гитлере было упомянуто дважды", – отметила Диана Натхир.
Раздел "Служебный секс":
"Как правило, первый шаг к интиму на работе делают представительницы чудесного пола. Служебные романы приобретают масштабы опасного вируса".
"Девушки и женщины используют провокационные приемы – кокетство, флирт, стрельбу глазками. Считают, что это – безотказное оружие. На самом же деле берет оно немногих из мужского племени".
"Тем, кто не хотел бы провоцировать своих сотрудников-мужчин, психологи советуют пересмотреть свой гардероб. Мини и декольте отложить для романтических встреч вне офиса".
Раздел "Секретари" начинается так:
"У каждого уважающего себя начальника есть секретарша. Исторически сложилось, что функцию секретаря начальника в абсолютном большинстве случаев выполняют представительницы лучшей половины человечества. Поскольку женщины являются существами капризными и такими, поведение которых предсказать трудно, то даже мудрейший начальник не до конца знает , какие именно процессы проходят в голове его секретарши и как ему нужно с ней обращаться".
Секретарей Дахно делит на три типа: "деловая женщина", "божий одуванчик" и "лолита". И дает "советы", как с ними обращаться.
Еще в книге есть, в частности, подразделы "Подготовка к употреблению алкоголя", "Похмелье" и "Рецепты к утру Нового года".
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