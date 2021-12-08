Жительница Луцка не пускает своих пятерых детей в школу из-за коронавируса: как ее наказали

Светлана Кузьменко
Светлана Кузьменко
Моя Школа
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Жительница Луцка лишили своих детей школы. Иллюстрация

В Луцке мать запрещает своим пятерым детям ходить в школу. В качестве причины она называет пандемию коронавируса.

Суд оштрафовал женщину на 1700 грн. Об этом говорится в постановлении Луцкого горрайонного суда от 3 декабря, сообщает ZAXID.NET.

Жительница Луцка Ольга М. запрещает своим пяти детям – трем дочерям и двум сыновьям – посещать школу. Все они учатся в школе №13, и там их не видели с начала сентября по середину октября.

Заявление об отсутствии детей на занятиях подала администрация школы. Сначала там пытались поговорить с матерью, но на звонки она не отвечала, а родительское собрание игнорировала.

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Пятеро детей женщины учатся в школе Луцка №13

В ноябре женщина в письменном виде объяснила руководству заведения, что детей не пускает в школу сознательно – "из-за распространения коронавирусной инфекции".

Судья Светлана Рудская признала женщину виновной по ст.184 КУоАП о неисполнении родительских обязанностей и назначила 1700 грн штрафа. Также женщина должна заплатить 454 грн. судебного сбора. Сама она на заседание не явилась.

Это уже второй раз, когда женщину судили из-за отсутствия детей в школе. В предыдущий раз – в июле этого года. Согласно материалам дела, в прошлом учебном году ее трое дочерей и двое сыновей пропустили 70% занятий. Тогда ее оштрафовали на 850 грн.

Волынская область до сих пор находится в "красной" зоне. Однако в школах, где все 100% работников сделали обе прививки от коронавруса, дети учатся за партами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В Греции могут начать штрафовать и сажать в тюрьму родителей за то, что они не пускают детей в школу. Греки стали нередко оставлять детей дома, ссылаясь на коронавирус. Благодаря новому закону власти надеются решить проблему посещаемости в школах.

  • В Черновицкой области 41-летний житель села Самакова забрал детей из школы, потому что "они не рабы" и "никому ничего не должны". Он уверен, что социум оказывает негативное влияние на их развитие. Мужчину оштрафовали на 850 гривен.

  • В Украине полностью вакцинировались от коронавируса уже более 90% работников школ. Больше всего таких педагогов – на Днепропетровщине. На дистанционном обучении до сих пор 415 школ. Такие данные по состоянию на 7 декабря привел министр образования и науки Сергей Шкарлет.