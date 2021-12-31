Зимние каникулы 2021-2022 в Киеве: могут ли школьникам продлить отдых из-за Омикрона
В Киеве не планируют продлевать зимние каникулы для школьников из-за распространения штамма коронавруса Омикрон. Пока предполагается, что дети вернутся на учебу по плану – в понедельник, 10 января.
Нужно ли усиливать карантин в заведениях, можно будет говорить через 3-4 недели. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24".
Как сообщил Олег Рубан, пока нет планов продлевать киевским школьникам зимние каникулы. За парты они должны вернуться в понедельник, 10 января – как и анонсировали в КГГА.
"Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах... То есть дети в школу пойдут", – отметил глава Госпродпотребслужбы Киева.
Однако добавил, что говорить об усилении карантина в школах можно будет через 3-4 недели.
"Когда будем регистрировать увеличение заболеваемости", – пояснил Олег Рубан.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL :
В Киеве школьники ушли на зимние каникулы в субботу, 25 декабря – как рекомендовал МОН. Как объяснили в КГГА, причин переносить старт отдыха не было. Рост заболеваемости COVID-19 удалось остановить, и все школы столицы работают в обычном режиме.
28 декабря в Киеве зафиксировали несколько случаев заражения новым штаммом коронавируса Омикрон. Вакцинированные пациенты болеют в легкой форме. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
В Англии ученикам 7 класса и старшим в конце ноября "настоятельно рекомендовали" носить маски в общественных местах. Такое решение приняли в Министерстве образования – поскольку на территории Великобритании зафиксировали первые случаи заражения штаммом коронавируса Омикрон.