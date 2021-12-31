Зимние каникулы 2021-2022 в Киеве: могут ли школьникам продлить отдых из-за Омикрона

В Киеве не планируют продлевать зимние каникулы для школьников из-за распространения штамма коронавруса Омикрон. Пока предполагается, что дети вернутся на учебу по плану – в понедельник, 10 января.

Нужно ли усиливать карантин в заведениях, можно будет говорить через 3-4 недели. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире "Украина 24".

Как сообщил Олег Рубан, пока нет планов продлевать киевским школьникам зимние каникулы. За парты они должны вернуться в понедельник, 10 января – как и анонсировали в КГГА.

"Нет сегодня прогнозов по закрытию школ и усилению мер противоэпидемической опасности именно в школах... То есть дети в школу пойдут", – отметил глава Госпродпотребслужбы Киева.

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Однако добавил, что говорить об усилении карантина в школах можно будет через 3-4 недели.

"Когда будем регистрировать увеличение заболеваемости", – пояснил Олег Рубан.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В Киеве школьники ушли на зимние каникулы в субботу, 25 декабря – как рекомендовал МОН. Как объяснили в КГГА, причин переносить старт отдыха не было. Рост заболеваемости COVID-19 удалось остановить, и все школы столицы работают в обычном режиме.