Зимние каникулы в Украине продлятся до 1 февраля – решение МОН

Министерство образования и науки Украины рекомендует на уровне областных органов исполнительной власти безотлагательно проработать целесообразность отсрочки очной формы обучения. Причина – сложная ситуация в энергосистеме страны после многочисленных российских обстрелов.

В Киеве, где отключение света и отсутствие тепла является особенно острой проблемой, детей должны отпустить на зимние каникулы до 1 февраля 2026 года. Сообщение об этом пресс-служба МОН опубликовала вечером 15 января.

Как будет происходить учебный процесс?

Правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. На такой шаг чиновники пошли "из-за последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня военного и техногенного характера в электроэнергетических системах, вызванных ракетно-дронными атаками Российской Федерации".

ОВА (и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти) с учетом решений соответствующих комиссий по ТЭБ и ЧС нужно безотлагательно проработать целесообразность:

либо перехода на дистанционную форму обучения ;

; либо продолжения/введения зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

"КГГА – ввести продление или установление зимних каникул до 1 февраля 2026 года", – заявила пресс-служба.

Заметим, что на учреждения дошкольного образования в столице это решение не распространяется – режим их работы определяется с учетом ситуации на месте.

Каникулы будут отрабатываться весной или летом

Надежда Лещик, которая возглавляет Службу образовательного омбудсмена, на своей странице в Facebook заявила: по ее мнению, в громадах, где ситуация будет критической, введение каникул до конца января является оптимальным вариантом.

Пропущенные уроки можно будет отработать за счет отмены весенних каникул или продолжения обучения в июне 2026 года.

Проведение дистанционных уроков во многих случаях не будет целесообразным. Когда электроснабжение и связь не являются стабильными, невозможно обеспечить доступ к образованию всех учеников, и педагоги также будут иметь трудности.

"Принуждение к педагогам сидеть в холодных школах не обеспечивает качественное обучение. Такое обучение не является эффективным и уже приводит к образовательным потерям. Педагоги, привлеченные к дежурствам в "Пунктах Несокрушимости" или укрытиях, не могут полноценно готовиться и проводить онлайн-занятия", – добавила Лещик.

Перенос уроков на март или июнь "позволит провести обучение в световой день с лучшим температурным режимом".

Возможно открытие пришкольных лагерей

Омбудсмен заявила, что взгляды участников образовательного процесса разделились: одни выступают за каникулы, другие отмечают, что для некоторых учеников школа – это единственное место, где есть отопление и горячая еда.

В то же время осуществлять отопление учебных заведений, где, например, из 1000 детей в школу ходит 50 или 100, нецелесообразно.

Поэтому, считает Лещик, при отдельных учебных заведениях, где есть отопление и укрытие, можно организовать работу пришкольного лагеря для детей из нескольких заведений, по аналогу летнего лагеря в школах.

"Процедура многим знакома, и ее можно быстро организовать. Или организовать активности (кружки, секции) и предоставление консультаций по отдельным предметам. По возможности также организовать горячее питание, продукты же закуплены. Важно в этой ситуации дать реальную автономию учебным учреждениям, реально оценивать ситуацию и принимать решения, брать на себя ответственность", – считает омбудсмен.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 15 января провел специальное селекторное совещание, посвященное проблемам энергетики. Среди анонсированных решений, имплементация которых ожидается немедленно, – изменения по комендантскому часу, увеличение импорта электроэнергии, подключение в сеть дополнительного оборудования и усиление пунктов обогрева.

