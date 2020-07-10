Для выпускников с ОРДЛО и Крыма отменили ВНО: Зеленский подписал закон

Выпускники школ со временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма получили право поступить в любые украинские вузы без обязательной сдачи ВНО.

Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Мы боремся за молодежь на временно оккупированных территориях, за их ум и талант. Поэтому нужно максимально поощрять таких выпускников переезжать на подконтрольную Украине территорию, поступать в наши учебные заведения, учиться в украинской системе образования", – сказал Зеленский.

Закон расширяет права поступления в учреждения высшего образования абитуриентов с временно оккупированных территорий Крыма, Донбасса и населенных пунктов, находящихся на линии соприкосновения. Они смогут стать студентами по результатам вступительных экзаменов или на основе ВНО – по собственному выбору.

Ограничений в выборе вуза нет, однако Министерство образования и науки Украины определит размер квот.

Ранее поступление по квоте предусматривался только для жителей временно оккупированного Крыма и г.Севастополя и только для ограниченного перечня высших учебных заведений.

"Закон вступает в силу на следующий день после опубликования", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде произошел скандал из-за обсуждения закона о возможности выпускников из оккупированных территорий поступать в учебные заведения Украины без ВНО.