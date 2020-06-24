Потоп на западе Украины помешает детям вовремя сдать ВНО: Шмыгаль озвучил решение

Антон Малиновский ЗНО 17:21, 24.06.2020 Обновлено: 17:40, 24.06.2020

Из-за наводнений на Западной Украине, более 100 детей оказались заблокированы в своих населенных пунктах и не смогут вовремя сдать ВНО. Для них организуют сдачу в другие дни.

Об этом в среду, 24 июня, во время брифинга заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, все дети смогут сдать ВНО, но в другое время. Если подобная ситуация будет возникать и в других областях – процедура будет та же.

"Есть отдельная ситуация по тому, что более 100 детей заблокированы и не смогут сдать ВНО. Этот вопрос будет решен во всех областях, если такая ситуация возникнет еще где-то, то все дети смогут отдельно сдать ВНО – мы определим время, процедуру, не нужно переживать по этому поводу", – заявил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за сильных ливней в Украине, которые начались 22 июня и не прекратились до сих пор, затопило восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.

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