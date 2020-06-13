Пробное ВНО в Украине проведут онлайн: инструкция

Пробное внешнее независимое оценивание в Украине, которое отменил Кабинет министров, проведут онлайн.

Участники смогут пройти пробное тестирования дома 15 и 17 июня, сообщили на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Пробное ВНО в Украине можно пройти онлайн newsone.ua

"15 июня в 11:00 участники пробного тестирования могут зайти на свою информационную страницу и загрузить тестовую тетрадь и бланк ответов по украинскому языку и литературе. 17 июня в 11:00 – по тому учебному предмету, который был выбран для прохождения пробного ВНО", – говорится в сообщении.

Ответы в сервис определения результатов можно будет внести до 19 июня. Он будет работать с 11:00 17 июня до 18:00 19 июня.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Кабинет министров отменил проведение пробного Внешнего независимого оценивания в Украине.

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