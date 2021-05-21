В Украине стартовало ВНО-2021: названы условия для участия

Первой абитуриенты сдают химию

В пятницу, 21 мая, в Украине начинается основная сессия внешнего независимого оценивания 2021 года. Первое тестирование – по химии.

Как сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины, на химию зарегистрировались 12744 человека, для которых созданы 881 аудитория в 62 пунктах тестирования.

Следующие тестирования состоятся:

24 мая – испанский, французский, немецкий языки,

25 мая – английский язык,

28 мая – математика,

1 июня – украинский язык, украинский язык и литература,

4 июня – история Украины,

7 июня – физика,

10 июня – биология,

15 июня – география.

Допуск участников начнется в 09:50 и продлится до 10:50. В приглашении-пропуске указано промежуток времени, в течение которого участникам ВНО рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска. Сама процедура допуска предусматривает измерение температуры и идентификацию участников ВНО.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет разрешен только при наличии следующих документов:

оригинала сертификата ВНО;

паспорта или иного документа, серия (при наличии) и номер которого указаны в сертификате;

приглашения-пропуска для участия в ВНО, которое участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы.

"По состоянию на сегодня более 50% участников, зарегистрированных для участия в ВНО, не распечатали свои приглашения-пропуска. Участникам, которые намерены принять участие в тестировании, необходимо распечатать этот документ: в нем указано промежуток времени, в течение которого рекомендуется прибыть в пункт тестирования и пройти процедуру допуска", – говорится в сообщении.

В случае невозможности предъявления оригинала сертификата, паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, участник не будет допущен до пункта проведения ВНО. Если участник прибудет в пункт тестирования после 10:50, он не будет допущен к участию в ВНО.

На тестировании с собой следует иметь:

2-3 ручки с чернилами насыщенного черного цвета;

бутылочку с питьевой водой без этикетки;

средства индивидуальной защиты, которые участник ВНО сможет положить на свой рабочий стол и при необходимости воспользоваться.

Во время прохождения теста абитуриент не может иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, сохранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренных процедурой тестирования.

Вещи, не предусмотренные процедурой внешнего оценивания, участники ВНО оставляют в специально отведенном месте, на которое укажет инструктор в аудитории тестирования.

Ранее OBOZREVATEL писал, как будут сдавать ВНО в условиях эпидемии, что делать абитуриентам, которые заболеют COVID-19 и при каких условиях можно избежать тестирования.

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