ВНО на 200 баллов сдаст намного больше абитуриентов, чем раньше: в чем дело

В 2020-м количество абитуриентов, которые наберут максимальные 200 баллов на Внешнем независимом оценивании, может оказаться значительно выше, чем в прошлом году.

Об этом ZN.UA сообщил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко. Он указал на то, что дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса должно учитываться при создании рейтинговой шкалы.

"Пороговый балл "сдал/не сдал", к которому привязана шкала оценок по ВНО, определяют специально созданные экспертные группы в региональных центрах. Мы еще раз акцентировали их внимание на том, что, согласно инструкции, они должны прежде всего учесть обстоятельства, сложившиеся в государстве, – многомесячный период дистанционного обучения", – сказал Бойко.

Он отметил, что обучение дома означало полную ответственность ребенка за результаты и минимальное влияние учителя не только на подготовку, но и на ее корректирование.

"Поэтому, по сравнению с прошлым годом, пороговые баллы за тест будут установлены низкие. Так мы сделали во время пробного тестирования. И это изменение существенное", – сказал Бойко.

Так, если в прошлом году пороговый балл по украинскому языку был 24, в нынешнем на пробном ВНО – всего 19.

Однако, как добавил он, изменение больше почувствуют абитуриенты, которые успешно сдадут тестирование и "окажутся на верхушке рейтинговой шкалы".

Как писал OBOZREVATEL, для выпускников из подтопленных паводком районов, которые не смогли добраться к пунктам проведения тестирования, проведут отдельную сессию ВНО.

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