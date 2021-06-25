ВНО по украинскому языку провалило более 17 тысяч абитуриентов: из 116 баллов набрали менее 27

В Украине внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе провалило почти 8% абитуриентов. Так, из 220 тысяч участников около 17,6 тыс. не удалось сдать этот предмет.
Правильные ответы и оценки стали известны в пятницу, 25 июня. На сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) обнародовали, за какие выбранные варианты можно было получить баллы.
OBOZREVATEL предлагает читателям пройти несколько вопросов из ВНО-2021 по языку и литературе и проверить свои знания (чтобы узнать, какие ответы были правильными, доскролльте страницу до конца).
Отметим: чтобы сдать внешнее независимое оценивание по этому предмету, нужно было набрать 27 баллов из 116 возможных.
Задание 1:
Задание 2:
Задание 3:
Задание 4:
Задание 5:
Задание 6:
Задание 7:
Задание 8:
Задание 9:
Задание 10:
Задание 11:
Задание 12:
Задание 13:
Задание 14:
Задание 15:
Задание 16:
Задание 17:
Задание 18:
Задание 19:
Задание 20:
Задание 21:
Задание 22:
Задание 23:
Задание 24:
Задание 25:
Задание 26:
Задание 27:
Правильные ответы к тестам ВНО:
А
А
А
Б
Д
В
Б
Г
А
Г
Б
А
Б
Г
Г
В
Г
В
Д
В
В
Б
В
Д
Г
Д
Д
Пройти полный тест можно по ссылке. Ответы на все вопросы – смотрите тут.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине результаты основной сессии внешнего независимого оценивания очень удивили абитуриентов и их родителей. К примеру, математику не сумели сдать сразу более 30% участников ВНО.
Каковы причины плохих результатов – рассказал основатель первой в Украине частной школы "Гранд" и онлайн-школы "Гранд-Экспо" Владимир Спиваковский.
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