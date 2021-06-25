ВНО по украинскому языку провалило более 17 тысяч абитуриентов: из 116 баллов набрали менее 27

В Украине внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе провалило почти 8% абитуриентов. Так, из 220 тысяч участников около 17,6 тыс. не удалось сдать этот предмет.

Правильные ответы и оценки стали известны в пятницу, 25 июня. На сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) обнародовали, за какие выбранные варианты можно было получить баллы.

OBOZREVATEL предлагает читателям пройти несколько вопросов из ВНО-2021 по языку и литературе и проверить свои знания (чтобы узнать, какие ответы были правильными, доскролльте страницу до конца).

Отметим: чтобы сдать внешнее независимое оценивание по этому предмету, нужно было набрать 27 баллов из 116 возможных.

Задание 1:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 2:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 3:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 4:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 5:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 6:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 7:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 8:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 9:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 10:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 11:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 12:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 13:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 14:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 15:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 16:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 17:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 18:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 19:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 20:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 21:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 22:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 23:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 24:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 25:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 26:

Украинский центр оценивания качества образования

Задание 27:

Украинский центр оценивания качества образования

Правильные ответы к тестам ВНО:

А А А Б Д В Б Г А Г Б А Б Г Г В Г В Д В В Б В Д Г Д Д

Пройти полный тест можно по ссылке. Ответы на все вопросы – смотрите тут.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине результаты основной сессии внешнего независимого оценивания очень удивили абитуриентов и их родителей. К примеру, математику не сумели сдать сразу более 30% участников ВНО.

Каковы причины плохих результатов – рассказал основатель первой в Украине частной школы "Гранд" и онлайн-школы "Гранд-Экспо" Владимир Спиваковский.

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