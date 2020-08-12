Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ ЗНО

Зеленский показал фото с рекордсменами ВНО в Украине

1.8т
Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил выпускников, набравших наибольшее количество баллов на ВНО 2020 года.

Он назвал их лучшими из лучших и поделился общим фото к Международному дню молодежи 12 августа. Оно опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.

"Встретился с выпускниками, которые набрали больше всего баллов на ВНО. Умные, амбициозные, энергичные! И очень точно понимают свое место и значимость знаний в современном глобальном мире. Хочешь быть конкурентным – учись!" – призвал президент.

Зеленский с выпускниками, которые набрали наибольшее количество баллов на ВНО 2020 года

Зеленский с выпускниками, которые набрали наибольшее количество баллов на ВНО 2020 года

(Telegram-канал Zelenskiy/Official)

Зеленский также заверил, что власть сделает все, чтобы такие молодые люди стали надежной опорой Украины будущего.

"С Международным днем молодежи вас! Украина – это ты. Гордимся!" – подчеркнул он.

Скриншот

Скриншот

(Telegram-канал Zelenskiy/Official)

Как сообщал OBOZREVATEL, более 8% абитуриентов не сдали ВНО по украинскому языку и литературе в 2020 году. По данным Украинского центра оценивания качества образования, 23 тысяч человек не набрали проходной балл.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "МояШкола" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук Марина Лисничук
Тема
МояШкола
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
ВНО
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Моя Школа ЗНО