Зеленский показал фото с рекордсменами ВНО в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил выпускников, набравших наибольшее количество баллов на ВНО 2020 года.
Он назвал их лучшими из лучших и поделился общим фото к Международному дню молодежи 12 августа. Оно опубликовано в официальном Telegram-канале главы государства.
"Встретился с выпускниками, которые набрали больше всего баллов на ВНО. Умные, амбициозные, энергичные! И очень точно понимают свое место и значимость знаний в современном глобальном мире. Хочешь быть конкурентным – учись!" – призвал президент.
Зеленский с выпускниками, которые набрали наибольшее количество баллов на ВНО 2020 года
(Telegram-канал Zelenskiy/Official)
Зеленский также заверил, что власть сделает все, чтобы такие молодые люди стали надежной опорой Украины будущего.
"С Международным днем молодежи вас! Украина – это ты. Гордимся!" – подчеркнул он.
Скриншот
(Telegram-канал Zelenskiy/Official)
Как сообщал OBOZREVATEL, более 8% абитуриентов не сдали ВНО по украинскому языку и литературе в 2020 году. По данным Украинского центра оценивания качества образования, 23 тысяч человек не набрали проходной балл.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "МояШкола" на OBOZREVATEL.