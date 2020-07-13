Атмосфера: склад і будова

Земля оточена шаром газів, що називаються атмосферою. Атмосфера дуже важлива для життя на Землі і робить багато речей, щоб захистити та допомогти людству жити.

Атмосфера захищає Землю, як велика ковдра ізоляції. Вона поглинає тепло Сонця і зберігає його всередині атмосфери, допомагаючи Землі залишатись теплою. Цей процес називається парниковим ефектом.

Атмосфера також допомагає підтримувати стійку загальну температуру Землі, особливо між ніччю та днем. Таким чином нам не стає занадто холодно вночі і занадто жарко вдень. Також є частина атмосфери, яка називається озоновим шаром. Озоновий шар допомагає захистити землю від випромінювання Сонця. Більше про Сонце читайте в підручнику з астрономії за 11 клас В.Д. Сиротюка.

Атмосферне повітря

Атмосфера – це повітряна оболонка Землі, завдяки якій рослини та тварини дихають, щоб вижити. Атмосфера складається переважно з азоту (78%) та кисню (21%). Є багато інших газів, які є частиною атмосфери, але в маленьких кількостях. До них відносяться аргон, діоксид вуглецю, неон, гелій, водень тощо. Таке співвідношення зберігається до висоти 100 км. Кисень необхідний тваринам для дихання, а вуглекислий газ використовується рослиною у фотосинтезі.

Повітря потрібне не тільки для дихання. Воно розсіює сонячні промені вдень, а вночі захищає Землю від охолодження. Атмосфера захищає землян від смертоносних космічних променів, як космонавта – скафандр.

Атмосфера Землі Еспресо.TV

Будова атмосфери

Нижня межа атмосфери проходить по поверхні суходолу та Світового океану, тому вважається, що ми живемо "на дні" повітряного океану. Верхню межу умовно обмежують висотою понад 2000 км.

Атмосфера має шарувату будову. Кожний шар має різну щільність повітря, вміст водяної пари, температуру тощо. Атмосфера Землі розділена на 5 основних шарів.

Тропосфера. Це шар поруч із поверхнею Землі. Він охоплює близько 8-18 км висоти. Тут живуть люди і літають літаки. Близько 80% маси атмосфери знаходиться в тропосфері. Тропосфера нагрівається поверхнею Землі. З кожним підйомом вгору на кілометр температура повітря зменшується на 6 °С.

Стратосфера. Поширюється на наступні 50 км після тропосфери. На відміну від тропосфери, стратосфера отримує своє тепло озоновим шаром, поглинаючи ультрафіолетове випромінювання від Сонця. Повітряні кулі піднімаються так само високо, де знаходиться стратосфера. Основний газ у стратосфері – озон.

Мезосфера. Має дуже розріджене повітря. Охоплює наступні 80 км після стратосфери. Саме тут більшість метеорів згоряє. Найхолодніше місце на Землі – на вершині мезосфери. Цей шар здатен відбивати радіохвилі, чим забезпечує далекий радіозв’язок на планеті.

Термосфера. Повітря тут дуже тонке. Завдяки поглинанню сонячної радіації температура підвищується до 1000 °С. У термосфері також утворюються полярні сяйва. Здіймається до висоти 400 км.

Екзосфера. Останній шар і найтонший. З цієї сфери гази можуть потрапляти до міжпланетного простору. Здіймається в середньому до висоти 1800-2000 км.

Якщо вам потрібно виконати домашнє завдання з географії, то перевірити свої знання ви можете в розділі "ГДЗ та відповіді з географії за 6 клас".

Будова атмосфери

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