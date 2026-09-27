Мама першокласниці Валентина Лисенко з Вінниці обурилася через графік навчання дітей. Зокрема, вона нарікала на те, що якби вона не мала онлайн-роботи, то не встигала б забирати дитину зі школи.

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Так, вона зауважила, що уроки починаються о 8 ранку і закінчуються об 11.40. Про це жінка розповіла у дописі в TikTok, який зібрав понад 168 тисяч переглядів. Крім того, їй потрібно ще підготувати до школи старшу дитину, яка навчається у другу зміну.

"Як батьки першокласників, взагалі діток, які ходять ось так до 11.40, як ви працюєте? Бо я, якби зараз була на роботі не онлайн, не вдома, це треба було б звільнятися, мабуть. На 8 годину ранку у нас навчання. Виходить так, що я прийшла додому. Я, правда, не зразу додому пішла, адже були справи. Загалом, я була вдома на початку 10-ї години. Я навіть не встигла до порядку привести себе, якщо чесно. Старша дитина моя йде до школи. Вона на другу зміну йде", – розповіла Лисенко.

Замість підтримки жінка нарвалася на хейт. Зокрема, багато хто зазначав, що школа – це не дитячий садок, де діти можуть перебувати до шостої вечора. До того ж, у закладах освіти діють групи продовженого дня, а в іншому разі варто звертатися по допомогу.

"Вчилася у школі у 90-ті. Було так само, це називається адаптація до школи. Чи у 1-му класі їм 7 уроків поставити? Завжди так було і ок".

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"Отримала педагогічну освіту і пішла працювати разом з дитиною до школи. Хто хоче, той шукає можливості".

"І як ми колись ходили в перший клас... Ніхто не проводжав, ніхто не забирав, ідеш собі через все місто, краса".

"Ого. Ви так багато ще встигли. В мене таке враження відвела в школу, другого в садок, забігла за закупами і до школи по дитину".

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"Та таке саме як в нас було в дитинстві. Або ГПД, або бабуся, або сам додому чалапає з ключом на шиї і гріє їжу (повезе якщо микрохвильовка є). Наші діти нікому, крім нас, не потрібні, на жаль".

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