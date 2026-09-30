Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelФітнесТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Банки приймають долари від українців за новим курсомБанки приймають долари від українців за новим курсом: скільки коштує валюта 30 вересняракетаРосія атакувала Київ і область: кількість жертв збільшилась, серед постраждалих – рятувальник. Фото та відеоШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріДональд Трамп і Володимир ПутінТрамп кличе Путіна в Маямі на G20: чого США хочуть від Кремля та чим це небезпечно для України. Інтерв’ю з ВеселовськимПутін зробив цинічну заяву про Донбас і "гарантії безпеки" для РосіїПутін зробив цинічну заяву про Донбас і "гарантії безпеки" для РосіїРодина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думаютьРодина Гайден Панеттьєрі відреагувала на судовий позов Володимира Кличка: що вони про це думаютьЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: на борту таки були українець і росіянинЛітак Дубай – Тель-Авів подав сигнал про викрадення через бійку пілотів: на борту таки були українець і росіянинЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкіснимЯке дівоче прізвище було в Олени Зеленської і чому його вважають рідкіснимСкільки грошей втрачає еконгоміка України через російські обстрілиПутін намагається "вимкнути" економіку України: скільки бюджет втрачає через обстрілиПутін таємно літав із Кабаєвою за кордон: спливли подробиціПутін таємно літав із Кабаєвою за кордон: спливли подробиці

"Чому горобці посідали на підвіконнні?" Задача для 2 класу розсмішила мережу

Ольга Випирайленко
Ольга Випирайленко
Time to read2 хв
icon 62
"Чому горобці посідали на підвіконнні?" Задача для 2 класу розсмішила мережу
Ілюстративне зображення. Мережу розсмішила задача для 2 класу про горобців
Джерело: Створено за допомогою ШІ

Задача з математики у підручнику для другого класу, де потрібно було дати відповідь на запитання, чому горобці посідали на підвіконня, розсмішила мережу. У завданні було вказано, що на підвіконні сиділо вісім птахів і прилетіло ще двоє. Дітям також потрібно було порахувати кількість горобців.

Під дописом у Threads, який опублікувала користувачка мережі Ольга Білим, українці називали свої варіанти відповідей. Так, наприклад, хтось припускав, що підвіконня зручне для для короткого відпочинку, або намазане суперклеєм.

''Чому горобці посідали на підвіконнні?'' Задача для 2 класу розсмішила мережу

Задача для 2 класу розсмішила мережу

Джерело: Скриншот

"Бо підвіконня суперклеєм намазали".

"Підвіконня зручне для короткого відпочинку та спостереження".

Читайте також
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 520
"Ваш пес на нашій соломі спав": що означає колоритний український фразеологізм
icon 520
"Ваш пес на нашій соломі спав": що означає колоритний український фразеологізм
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 225
Скільки коштує троянда? Задача з математики змусила українців попітніти: не впорався навіть ШІ
icon 225
Скільки коштує троянда? Задача з математики змусила українців попітніти: не впорався навіть ШІ
Юлія ПотерянкоЮлія Потерянко
icon 220
Зробіть рівняння правильним: головоломка із сірниками
icon 220
Зробіть рівняння правильним: головоломка із сірниками
''Чому горобці посідали на підвіконнні?'' Задача для 2 класу розсмішила мережу

Українців розсмішила задача для 2 класу

Джерело: Скриншот

Тоді як інші іронізували, що горобці зʼявились "вчинити каверзну", адже прийшов час мити вікна. Крім того, дехто зазначав, що приліт птахів "до грошей", тоді як хтось жартував, що вони сіли на підвіконня, щоб почути місцеві плітки.

"Прилетіли на підвіконня на**рти, бо вже пора вікна мити. Ну може ще, щоб господар підвіконня думав, що то до грошей".

''Чому горобці посідали на підвіконнні?'' Задача для 2 класу розсмішила мережу

Українців розсмішила задача для 2 класу

Джерело: Скриншот

"А питання в тому, ви взагалі десь бачили горобців на підвіконні?"

"Бо їм було дуже сумно, ніяких сімейних мелодрам горобчачих, а на підвіконні було видно і чутно, як в квартирі тьотя Оксана тягає за волосся сусідку Христину, бо та носила пиріжки та вареники чоловіку тьоті Оксани, поки вона сама була на роботі".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українці поділилися курйозами в перші тижні навчання дітей і розсмішили мережу.

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та Viber. Не ведіться на фейки!

Схожі теми
Освіта в УкраїніНУШпочаткова школаУкраїна
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись