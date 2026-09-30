Задача з математики у підручнику для другого класу, де потрібно було дати відповідь на запитання, чому горобці посідали на підвіконня, розсмішила мережу. У завданні було вказано, що на підвіконні сиділо вісім птахів і прилетіло ще двоє. Дітям також потрібно було порахувати кількість горобців.

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Під дописом у Threads, який опублікувала користувачка мережі Ольга Білим, українці називали свої варіанти відповідей. Так, наприклад, хтось припускав, що підвіконня зручне для для короткого відпочинку, або намазане суперклеєм.

"Бо підвіконня суперклеєм намазали".

"Підвіконня зручне для короткого відпочинку та спостереження".

Тоді як інші іронізували, що горобці зʼявились "вчинити каверзну", адже прийшов час мити вікна. Крім того, дехто зазначав, що приліт птахів "до грошей", тоді як хтось жартував, що вони сіли на підвіконня, щоб почути місцеві плітки.

"Прилетіли на підвіконня на**рти, бо вже пора вікна мити. Ну може ще, щоб господар підвіконня думав, що то до грошей".

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"А питання в тому, ви взагалі десь бачили горобців на підвіконні?"

"Бо їм було дуже сумно, ніяких сімейних мелодрам горобчачих, а на підвіконні було видно і чутно, як в квартирі тьотя Оксана тягає за волосся сусідку Христину, бо та носила пиріжки та вареники чоловіку тьоті Оксани, поки вона сама була на роботі".

Раніше OBOZ.UA розповідав, що українці поділилися курйозами в перші тижні навчання дітей і розсмішили мережу.

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