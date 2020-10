Сьогодні діти живуть у світі, де знання англійської мови стає соціальною нормою. Це рідна або вивчена мова для 2 млрд людей – майже кожного четвертого мешканця планети.

Здавалося б – все просто. Батькам варто подбати, щоб дитина виросла освіченою і знала англійську. Але як зацікавити дитину так, щоб завзяття дорослого не відбило бажання займатися у дитини?

У нас в онлайн-школі EnglishDom була історія, коли батьки дівчинки років восьми збиралися відправити її вчити англійську за кордон. Вони звернулися до нас, щоб підготувати її до цього. Вже під час першого уроку, сидячи у себе вдома перед монітором, дівчинка розридалася лише через те, що не знала відповіді. На дитину з надлишком тиснули очікування батьків.

У цьому конкретному випадку ми повернулися до того, що дівчинка вже вміє і знає, пропустивши найскладніші завдання. Те, що батьки проявляли строгість до знань доньки - це не погано. Але головне, не переходити від строгості до залякування.

У підлітковому віці тиск зустріне протест у відповідь. Адже природа зробила так, що підсвідоме завдання підлітка поступово відділитися від батьків емоційно, розпаралелитися.

Ми вже понад десяти років викладаємо англійську онлайн і діти – одна з основних груп наших учнів. На своєму досвіді ми зрозуміли, що їх мотивує. По-перше, турбота і повага, виявлена ​​до особистості. А по-друге, вони сприйнятливі до нових технологій. Наприклад, їм подобається робити домашнє завдання з мобільного телефону і використовувати онлайн-словник замість ведення паперового зошита.

Якщо ваша дитина маленька, мабуть, її не варто мучити уроками онлайн. Ми рекомендуємо починати займатися з семи років. У меншому віці сконцентрувати її увагу на екрані хоча б на 10 хвилин – удача. Ефективність таких занять сумнівна.

З малюками можна працювати самим батькам. Мозок дитини як губка вбирає нове, коли йому цікаво, але миттєво перемикає увагу. Наче у веселій грі, називайте предмети англійською: чашка, м'яч, стіл, ручка, холодильник (the cup, the ball, the table, the pen, the fridge). На другому етапі додайте руху: вставати, сидіти, ходити (stand up, sit, go). Коментуйте дії дитини: ти ходиш, ти сів (you walk, you sat down). На другому етапі додавайте взаємодії з об'єктами: візьми чашку, дай чашку (take the cup, give me the cup). Можна малювати і коментувати - що на зображенні, якого кольору. Якщо ви не знаєте слова, дізнавайтеся переклад і звучання, наприклад, через google перекладач.

Далі пропозиції: я йду до вікна; ти йдеш до вікна; стрибай швидко, стрибай повільно (I'm going to the window; you are going to the window; jump fast, jump slowly). І чекайте, поки дитина виконає дію. Якщо дитина впоралася, покажіть бурхливу радість, якщо немає – зробіть дію самі. Не вчіть граматику - просто говорить. Грайте так по 5-10 хвилин щодня з місяця в місяць. Вивчені в домашній теплій атмосфері слова стануть емоційної "точкою входу" для любові дитини до англійського надалі.

Як вчити дитину англійської у віці 7- 9 років? У цьому віці, коли вже можна займатися на уроках навіть онлайн, зовнішньої мотивації від батьків, які просто говорять, що треба займатися - достатньо.

Можна зробити несподіваний подарунок – певну суму грошей з умовою, що дитина сама собі купить книгу або комікс англійською. Були випадки, коли діти вивчали мову захоплюючись аніме.

Діти, як і підлітки, люблять знаходити переклад улюблених пісень. Запитайте дитину, чи знає вона переклад відомого хіта і разом подивиться переклад. Одним з номерів на дитячому концерті може бути фрагмент пісні англійською, а виступ буде відкривати короткий переказ її змісту. Або можна взяти улюблений мультфільм дитини з титрами англійською і розіграти сценку для домашнього концерту.

Обмінюйтеся з дітьми простими питаннями і фразами англійською. Нехай у вас з'являться ваші англомовні меми, які будуть пов'язувати для дитини англійську з реальним життям.

У викладачів є жарт: хочеш зіпсувати відносини з кимось із рідних і знайомих - почни давати йому уроки. Викладати родичам – дуже складно.

Але вихід є – використовуйте легкі ігрові формати. Наприклад, можна запустити вашу фірмову гру з дитиною – ви по черзі, один за одним, називаєте різні професії англійською. Так само можна грати в країни, тварини тощо. Мета – показати дитині, що її прогрес в англійському це те, що має значення.

Закордон нам допоможе

В цілому ж шлях, яким я б порадив рухатися, не близький, але, сподіваюсь, вірний. Ідея в тому, щоб прищеплювати дитині почуття, що світ великий і можна розвиватися в будь-якому напрямку. Почніть з перегляду і обговорення в сім'ї популярних у дітей тревел-шоу таких як "Орел і Решка", прищеплюючи смак до поїздок.

А також подорожуйте самі. За кордоном, при випадковій розмові з попутником, дайте дитині шанс проявити себе і сказати щось самому. Або самостійно зробити покупку в магазині.

Звичайно, працює занурення дитини в мовне середовище, коли, наприклад, вона їде вчитися на курси в англомовну країну. Англійська перестає бути штучною мовою книг і стає живим. Але навіть якщо немає можливості відправити дитину за кордон, можна знайти українські табори, куди приїжджають викладати іноземці.

Якщо ваша дитина познайомилася з однолітком з-за кордону, запропонуйте написати йому листа. Поясніть, що можливо колись ви поїдете саме в цю країну і вам буде корисно отримати пораду від місцевого мешканця.

Ще один практичний варіант – займатися з іноземцями онлайн. У зв'язку з карантином багато британських та американських викладачів перейшли на цей формат роботи. Для підлітків – це чудовий спосіб з дитинства навчитися спілкуватися з іноземцями.

Учень буде вбирати природні структури мови. Важливо, що з носієм мозок звикає не переходити на рідну мову тривалий час - саме так, як це відбувається в реальному житті.

Хобі та майбутня робота

Отже, з чотирнадцяти років підліток вже має і внутрішню мотивацію. Він сам розуміє, що англійська потрібна для успіху в його майбутній роботі і для подорожей.

Не перестарайтеся у розпитуваннях, ким він хоче бути в майбутньому. Замість цього можна дізнатися думку дитини, щоб разом поміркувати, який вид діяльності цікавий, який перспективний з матеріальної точки зору.

Якщо підліток вже озвучує ідеї своєї професій, можна разом подумати, чи допоможе англійський в кар'єрі. Спойлер – допоможе. Але не навантажуйте дитину думками про майбутнє. Це думки батьків – не треба перекладати їх на дітей.

Бувають випадки, коли, наприклад, мама і підліток займаються разом у одного викладача, і деякі завдання виконують разом. Наприклад, поговорити між собою п'ять хвилин англійською і записати це на аудіо, обговоривши випадки з дитинства, улюблені пісні тощо.

Пам'ятайте і про те, що нерідко саме захоплення дитини штовхає її знайомитися з англомовним контентом. Наприклад, якщо ваша дитина захоплюється футболом, вона буде іноді потрапляти і на англомовні Youtube-канали. Подивіться їх разом. Переведіть коментарі, які стосуються вашої улюбленої команди на рідну мову. Попросіть дитину стежити за сторінками іноземних зірок у соцмережах та розказувати про новини вам.

Якщо ви переживали, що комп'ютерні ігри забирають у вас дитину, то є і зворотний бік медалі - це один з майданчиків, де діти стикаються з англійською. Так граючи онлайн в Counter-Strike, гравець потрапляє в команду складену випадковим чином з п'яти гравців з усього світу, де англійська стає робочою мовою гри. Похваліть дитину за вміння спілкуватися, нехай і в грі, але іншою мовою. Розпитайте її про слова і терміни, які вона використовує та що вони означають. Порадійте, що дитина знає англійську, скоріше за все, краще, ніж ви в її віці.

Не сваріть дитину. Гіперконтроль, зайве нав'язування викличуть у нього стрес, який відіб'є бажання займатися. Так само як це відбувається і з вами, коли вам щось нав'язують близькі. Але водночас, залишайте за собою функцію моніторингу – чи виконує дитина домашнє завдання. Адже шкільний період, хай там як, передбачає обов'язковість його виконання.

Якщо дитина хронічно не виконує завдання потрібно зрозуміти причину цього, можливо вона не розуміє цінності або занять занадто багато і вона втомлюється? Можна зустрітися, щоб було присутні три сторони - викладач, дитина і батьки, щоб у дитини була відповідальність перед ними усіма. Зміна форматів домашніх завдань також може бути корисною, щоб підтримувати новизну в сприйнятті. В цілому ж, батьки мають постаратися максимально взяти на себе роль помічника і друга, щоб у випадку проблеми дитина в першу чергу прийшла до них. Мотивувати, дитину до вивчення англійської, проте не перестаратися.

Якщо викладач звик грубо виправляти помилки, це може залякати і відбити бажання говорити англійською на все доросле життя.

Тому постарайтеся дати своїй дитині досвід цікавого англійської додатково. Це допоможе йому бути більш активними і на уроках в школі. Онлайн-технології дозволяють вчитися в цифрових підручниках і економити сили і час дитини на дорогу.

І головне – хваліть за успіхи і не порівнюйте з іншими. Хто знає, можливо, саме ваша дитина скаже важливі для світу слова і вже нікому не буде діла, з якого разу вона запам'ятала їх англійською.