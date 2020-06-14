Дельфіни: спосіб життя та харчування

Дельфіни – одні з найбільш грайливих і розумних тварин на нашій планеті. Хоча дельфіни проводять життя у воді, вони не риби, а ссавці. Дельфіни не можуть дихати водою, як риба, але їм потрібно виходити на поверхню, щоб дихати повітрям.

Дельфінам доводиться спати. То як це зробити і не втопитись? Дельфіни дозволяють половині свого мозку спати за один раз. У той час як одна половина спить, інша половина прокидається, щоб дельфін не потонув. Дельфіни можуть спливати на поверхні під час сну або повільно плисти на поверхню, затамувавши подих. Більше про інших тварин та про їхнє середовище існування читайте в підручнику з біології за 7 клас Н.В. Запорожець

Спосіб життя дельфінів

Дельфіни – дуже соціальні тварини. Багато дельфінів подорожують групами, які називаються стручками. Деякі дельфіни, як косатки, все життя живуть у зграях з 5-30 тварин. Кожна зграя поводиться по-різному. Деякі такі сім'ї мігрують і подорожують по всьому світу, а інші мають конкретну територію. Іноді зграї можуть групуватися разом, щоб зробити гігантські зграї до 1000 і більше дельфінів.

Самці та годуючі матері з дітьми, а також вагітні самки утворюють іноді окремі тимчасові зграї. У шлюбний період статевозрілі самки і самці збираються у спільні групи.

Дельфіни спілкуються через щебетання та свист. Більшість видів дельфінів полюбляють ігри та забави. Вони люблять вистрибувати з води групами вертикально вгору, тобто "свічкою", на відміну від риб, які рухають хвостом з боку в бік.

Дельфіни мають чудовий зір і слух. Під водою вони використовують ехолокацію. Ехолокація схожа на гідролокатор, де дельфіни видають звук, а потім слухають відлуння. Їх слух настільки чутливий до цих відгомонів, що вони майже можуть "бачити" предмети у воді, чуючи. Це дозволяє дельфінам знаходити їжу в похмурій або темній воді.

Дельфіни Укрінформ

Види дельфінів

У сімействі Дельфінові виділяються наступні види:

Дельфіни-білобочки. Поширений в усіх морях світу, водиться в Чорному та Азовському морях. Середній за розмірами дельфін довжиною 1,6-2,2 м і масою від 60 до 120 кг. Спина чорна або коричнева, черево світле, на боках сіра та світло-жовта перехресні смуги.

Афаліни. Афаліна має куполоподібний лоб сіро-сталевого кольору й коротке рило. Афаліни досягають довжини від 2 до 3 метрів. Вага їх коливається від 150 до 300 кг. Довжина самців приблизно на 15-20 см більше, ніж довжина самок.

Косатки. Це найбільші хижі дельфіни; відрізняються від інших дельфінів контрастним чорно-білим забарвленням. Вчені виділяють два різновиди косаток: домосіди і транзитні косатки. Домосіди – це косатки, що харчуються переважно рибою, і лише в деяких випадках поглядають на ластоногих. У транзитних косаток в раціоні інші дельфіни, кити, ластоногі, калани, морські леви.

Гринди. Їхнє тіло циліндричної форми, голова заокруглена, з коротким рилом, і ледве виділяється з тулуба. Під підборіддям у гринди є біла пляма, а все тіло повністю забарвлене в чорний колір.

Китовидні. Надають перевагу холодним водам Атлантичного і Тихого океанів, хоча й зустрічаються в тропіках. Впізнавані через відсутність спинного плавника.

Горбаті. Характеризуються помітними виступами на спині і подовженими спинними плавниками. Горбатий дельфін є прибережним, якого можна знайти уздовж узбережжя Африки та Індії.

Горбатий дельфін Pinterest

Харчування дельфінів

Здебільшого дельфіни їдять дрібну рибу, але вони не обмежуються тільки цим. Вони також їдять кальмарів, а деякі дельфіни, як-то косатки, часто їдять маленьких морських ссавців, як тюлені та пінгвіни.

Деякі дельфіни діляться їжею з молодшими або дозволяють молодим ловити поранену здобич, як звичайну. Вони не пережовують їжу, а ковтають її цілою, бо не мають жувальних м'язів. Дельфіни отримують потрібну воду від тварин, яких вони їдять, вони не п'ють океанську воду.

Цікаві факти про дельфінів:

Багато дельфінів захищені Законом про захист морських ссавців. Дельфіна Гектору відносять до категорії зникаючих.

Дельфіни досить розумні і можуть зрозуміти складні команди.

Як і всі ссавці, дельфіни годують немовлят молоком.

Річкові дельфіни живуть у прісній воді, а не в солоній воді.

У роті дорослого дельфіна налічується до 210 зубів, які призначені для захоплення і утримання риби.

Дельфіни плавають колами і одним оком завжди спостерігають за тим, щоб до них не підкрались хижаки.

Дельфіни здатні впізнавати себе в дзеркало.

Якщо вам подобається читати цікаву інформацію про тварин, то ви можете переглянути відео в розділі "Онлайн уроки за 7 клас з біології" на такі теми, як "Еволюція поведінки тварин", "Комунікація тварин", "Форми поведінки тварин" та інші.

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