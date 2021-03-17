В Україні учнів 4-х і 9-х класів звільнили від ДПА-2021

Дар'я Дурова ДПА 20:51, 17.03.2021 Оновлено: 00:33, 18.03.2021

В Україні скасували державну підсумкову атестацію (ДПА) в 2020/2021 навчальному році для 4-х та 9-х класів у зв'язку зі встановленням на території країни надзвичайної ситуації.

Відповідний наказ Міністерства освіти та науки від 03.03.2021 №273 16 березня було зареєстровано в Мін'юсті (№338 / 35960). Про це повідомила пресслужба на офіційному сайті МОН у середу, 17 березня.

Вказується, що в зв'язку з пандемією коронавірусу в країні діє пункт 1 розпорядження Кабміну від 25 березня 2020 роки (№338-р) "Про переведення єдиної державної системи цивільного захисту в режим надзвичайної ситуації".

Закон України "Про загальну середню освіту" (абзац 2 частина 5 стаття 17) говорить, що кожен учень повинен пройти державну підсумкову атестацію за кожен рівень повної загальної середньої освіти з державної мови, математики та інших предметів, визначених центральним органом виконавчої влади в сфері освіти та науки, крім випадків, визначених законодавством.

Пункт 6 розділу IV Порядку проведення ДПА каже, що учні, які проживають у зоні надзвичайної ситуації природного і техногенного походження, звільняються від атестації за рішенням МОН або місцевих відомств. У відповідному документі про освіту та ДПА таким школярам потрібно буде поставити позначку "звільнений(а)".

"Таке рішення сприятиме організованому завершенню навчального року учнями, які закінчують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, в умовах поширення на території України COVID-19", – зазначили в міністерстві.

У МОН додали, що перевищення порогового рівня захворюваності людей на грип, гострі респіраторні вірусні захворювання вдвічі і більше протягом періоду більш як двох тижнів у двох та більше адміністративних районах, містах або загалом у країні належать до надзвичайних ситуацій природного характеру.

Скасування ДПА

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

  • Весняні канікули в 2021 році в більшості шкіл України почнуться у понеділок, 22 березня, і триватимуть до неділі, 28 березня, включно. У деяких містах дату канікул змінено у зв'язку з карантином.

  • Частина шкіл України в березні 2021 року перейшла на дистанційне навчання через погіршення епідеміологічної ситуації.

  • МОН нагадали, що українцям, які працюють у сфері освіти, щеплення проти коронавірусу почнуть робити після вакцинації військовослужбовців ЗСУ та представників критично важливих структур державної безпеки. За відмову карати не повинні.

Коментувати
Моя Школа ДПА

Дивіться також

"Ви бурят? Як я радий!": хто приїхав з Росії на Донбас воювати

Арестович: обговорення "вагнерівців" порушує держтаємницю та має каратися

Банківські рахунки українців атакують: з карток зникають гроші

Гордон назвав Арестовича аферистом, якого потрібно вигнати з ТКГ

Українці повинні заплатити податки за свої квартири і машини в 2021-му: коли і скільки