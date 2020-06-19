Фотосинтез у рослин: світлова і темнова фази

Для життя рослинам потрібне сонячне світло. Сонячне світло – це енергія, а фотосинтез – це процес, який рослини використовують для отримання енергії від сонячного світла і використовують її для перетворення вуглекислого газу та води в їжу.

Рослини захоплюють сонячне світло, використовуючи хлорофіл. Він є зеленим, через що більшість рослин зелені. Хлорофіл насправді відбиває зелене світло і поглинає синє та червоне. Всередині клітин рослини розташовані структури, які називаються хлоропластами. Саме в цих структурах мешкає хлорофіл. А про інші фотосинтетичні пігменти ви зможете дізнатися в підручнику з біології за 6 клас Л.І. Остапченко.

Три речі, необхідні рослинам для життя

Рослинам потрібні три основні речі, щоб жити: вода, сонячне світло та вуглекислий газ. Вони дихають вуглекислим газом так само, як ми дихаємо киснем. Коли рослини вдихають вуглекислий газ, вони видихають киснем. Вони є основним джерелом кисню на планеті Земля і допомагають залишатися нам живими.

Рослини використовують сонячне світло як енергію, вони отримують воду від дощу, а вуглекислий газ – від дихання. Процес прийому цих трьох основних інгредієнтів і введення їх у їжу називається фотосинтезом.

Фотосинтез animalworld.com.ua

Фази фотосинтезу

Фотосинтез – це процес утворення органічних сполук з діоксиду вуглецю (CO2) і води (H2O) з використанням енергії світла.

Існує дві основні фази процесу фотосинтезу. На першій фазі – світловій – сонячні промені захоплюють хлоропласти, збуджується хлорофіл, а енергія зберігається в хімічній речовині під назвою АТФ. На цьому етапі фаза повинна мати сонячне світло.

Результатами світлових реакцій є фотоліз води з утворенням вільного кисню, синтез АТФ, зв'язування йонів Н з НАДФ. Під час світлової фази утворюються багаті енергією молекули і іони водню, необхідні для темнової фази фотосинтезу. Подальші процеси фотосинтезу можуть йти без сонячного освітлення і навіть вночі.

На другій фазі – темновій – АТФ використовується для створення глюкози та органічних сполук. Це їжа, яку рослини використовують для життя та росту. Перетворення вуглекислого газу в глюкозу в ході темнової фази фотосинтезу отримало назву циклу Кальвіна, оскільки її відкрив і описав вчений Мелвін Кальвін.

Результатом темнової фази є перетворення вуглекислого газу в глюкозу, а потім в крохмаль. Також відбувається утворення амінокислот, нуклеотидів, спиртів.

Схема фотосинтезу mozok.click

Попри те, що рослини потребують сонячного світла і води для життя, різні рослини мають різні потреби. Деяким потрібно лише трохи води, а іншим – багато. Деякі рослини люблять перебувати під прямим сонячним промінням цілий день, а інші воліють перебувати в тіні.

Тепер ви знаєте, що рослинам потрібні сонячне світло, вода та вуглекислий газ. Щоб дізнатися більше про різноманітність рослин, читайте підручник з біології за 6 клас І.Ю. Костікова.