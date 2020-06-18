Гігантська панда: харчування, поведінка, особливості

Гігантська панда – це чорно-білий ведмідь. Очі, вуха, ноги та плечі панди – всі чорні, а решта тіла – біла. Попри те, що гігантська панда насправді не така велика, вона може виростати приблизно до метра у висоту і до двох метрів у довжину, коли стоїть на чотирьох ногах. Панди-самки, як правило, менші, ніж самці.

Гігантські панди живуть у горах в центральному Китаї. Вони люблять густі помірні ліси з великою кількістю бамбука. Зараз вчені вважають, що в Китаї на природі живе близько 1600 панд. Більшість панд, які живуть у неволі, живуть у Китаї. Гігантські панди в даний час є вимираючим видом.

Хоча гігантська панда їсть переважно бамбук і виглядає дуже мило, вона може бути небезпечною для людини. А про інших небезпечних тварин читайте в підручнику з біології за 7 клас Л.І. Остапченко.

Харчування панди

Гігантські панди в основному їдять бамбук і трохи м'яса, оскільки є хижими тваринами. Крім бамбука, вони іноді будуть їсти яйця, деяких дрібних тварин та інших рослин. Оскільки бамбук не має великої кількості живлення, панди повинні їсти його багато (9-14 кг), щоб залишатися здоровими. Як результат, вони витрачають більшу частину дня на їжу.

У панд відсутні гени, що кодують ферменти, здатні розщеплювати целюлозу, наявну в бамбуку. Тому травна система в панди не така ефективна, як в інших травоїдних тварин. Панда засвоює лише 17% їжі, в той час як інші тварини – 80%. Через це панди можуть випорожнюватися до 40 разів на добу.

Гігантська панда SFW

Опис панди

Великі панди – нічні істоти. Вдень вони засинають і відпочивають в затишному місці поміж скель чи навіть у дуплі дерева. Панди зразкові верхолази, через що часто видираються на нижні гілки дерев, шукаючи корм, чи просто відпочити чи сховатися від небезпеки.

У зоопарках панди проживають до 35 років, але, як правило, вони живуть 25-30 років. У дикій природі вони не живуть так довго.

Наразі в США є чотири зоопарки, у яких є гігантські панди. До них належить зоопарк в Сан-Дієго, Каліфорнія; Національний зоопарк у Вашингтоні; зоопарк в Атланті, штат Джорджія; зоопарк у Мемфісі, Техас. Також панди є в зоопарку в Іспанії, Берлінському зоопарку, у Мексиці та в океанському парку в Гонконгу.

Цікаві факти про гігантські панди:

Панда зображена на деяких китайських монетах.

Китайською гігантська панда називається даксіонгмао. Це означає гігантський ведмідь-кіт.

У Китаї є понад 3,8 мільйона акрів запасів дикої природи для захисту середовища проживання панди.

Гігантські панди не зимують, як деякі ведмеді.

Дитинчата панди не відкривають очей, поки їм не виповниться шість-вісім тижнів.

Мультфільм про гігантську панду "Панда Кунг-Фу" побив рекорди прокатів у Китаї та Кореї.

Якщо вам потрібно виконати домашнє завдання з біології, то шукайте вже все виконане в розділі "ГДЗ та відповіді з біології за 7 клас".