Гори: які є види та як вони утворюються

Гора – це ділянки земної поверхні, що високо підіймаються над навколишніми рівнинами. Зазвичай горами вважають геологічні ландшафти, які вище 600 м над рівнем моря. Гори, які мають менше 600 м, називають пагорбами.

Найвища вершина світу – Еверест (або Джомолунгма) у Гімалаях, висота якої становить 8 848 м. Кліматичні умови на Евересті екстремальні. У січні температура на вершині коливається від −36 °C до −60 °C. У липні середня температура становить −19 °C. А більше про найвищі вершини певних країн або материків читайте в підручнику з географії за 6 клас В.Ю. Пестушка.

Утворення гір

Гори найчастіше утворюються при русі тектонічних плит у земній корі. На поверхні літосферних плит, які повільно рухаються, накопичуються гірські породи горизонтальними шарами. При зіткненні плит породи згинаються і зминаються у складки різної величини.

Опуклі складки утворюють гірські хребти, а вигнуті – міжгірські западини. Великі гірські хребти, як Гімалаї, часто утворюються уздовж межі цих плит. Тектонічні плити рухаються дуже повільно. Може пройти мільйони років, щоб утворилися нові гори.

На ранніх стадіях розвитку характерною рисою складчастих гір є відповідність гірських хребтів опуклим складкам, а знижень між хребтами – угнутим. У подальшому піднімання складок супроводжується їх розривами, але все одно складчаста структура переважає. Складчасті гори утворюють на Землі два гігантських складчастих пояси – Тихоокеанський (Анди, Кордильєри, гори островів західних окраїн Тихого океану) та Альпійсько-Гімалайський.

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Види гір

Існує чотири основні типи гір: складчасті, складчасто-брилові, брилові та вулканічні гори. Вони отримали свої назви залежно від того, як утворилися.

Складчасті гори. Утворюються, коли дві плити стикаються одна з одною. Сила двох зіткнених плит змушує земну кору руйнуватися і складатися зім'ято в складки. Багато великих гірських хребтів світу – це складчасті гори. Наприклад, Анди, Гімалаї та Скелясті гори.

Брилові гори. Утворюються вздовж розломів окремими брилами ділянок земної кори. Деякі великі скелі – горсти – є висунутими вгору, а інші – грабени – опущеними, які утворюють міжгірські западини.

Складчасто-брилові гори. Виникають в основному при деформації і підняттях товщ порід, які зім'яті в складки і втратили пластичність. Вони утворюються після руйнування складчастих гір.

Вулканічні гори. Гори, які виникають внаслідок вулканічної активності. Існують два основні типи вулканічних гір: вулканічні конуси та щитові вулкани. Щитові утворюються, коли лава неодноразово вивергається на поверхню Землі. Як наслідок – магма затвердіє на поверхні Землі й утворить гору. Конусоподібні гори утворюються, коли велика кількість магми накопичується під земною поверхнею. Це змушує скелю над магмою випинати, утворюючи гору. Прикладами вулканічних гір є гора Фудзіяма в Японії та гора Мауна-Лоа на Гаваях.

За висотою гори поділяють на:

низькі (до 1000 м): Кримські гори;

середні (1000-2000 м): Карпати;

високі (понад 2000 м): Гімалаї.

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Цікаві факти про гори:

Близько 20 відсотків поверхні Землі вкриті горами.

В океані є гори та гірські масиви. Багато островів – це фактично вершини гір.

Підняття вище 8000 м називається "зоною смерті", оскільки не вистачає кисню для підтримки людського життя.

Наукове дослідження гір називається орологією.

Гора може перебувати в різних природних зонах, включаючи помірний ліс, тайгу, тундру та пасовища. А детальніше про це дізнайтеся завдяки онлайн уроку за 6 клас з географії на тему "Природні зони Землі".

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