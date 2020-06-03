Хімічні суміші: види, назви, цікаві факти

Одним з основних аспектів хімії є поєднання різних речовин. Іноді поєднання речовин може спричинити хімічну реакцію та зв’язок, що створює абсолютно нову речовину, яку називають сполукою. Однак іноді немає хімічної реакції чи зв’язку. У цьому випадку з комбінованих речовин утворюється суміш.

Суміш виготовляють тоді, коли поєднуються дві або більше речовин. Кожну речовину, що міститься в суміші, називають компонентом. При їх змішуванні нова речовина не утворюється. А щоб дізнатися про інші поєднання речовин, де відбувається хімічна реакція або зв’язок, читайте підручник з хімії за 7 клас О.В. Григоровича.

Загальні властивості суміші:

Компоненти суміші можна легко відокремити.

Кожен компонент зберігає свої первісні властивості.

Частка компонентів мінлива.

Види сумішей

Існують однорідні (гомогенні) та неоднорідні (гетерогенні) суміші. В однорідній суміші всі речовини рівномірно розподіляються по всій суміші. Частинки інших речовин в них неможливо виявити навіть за допомогою мікроскопу (солона вода, повітря, кров).

У неоднорідній суміші речовини не рівномірно розподілені (шоколадне печиво, піца, олія у воді). Такі суміші формують дисперсні системи. Компоненти дисперсних систем називають дисперсійним середовищем і дисперсною фазою.

До однорідних сумішей належать суміші газів, розчини, сплави, а до неоднорідних – суспензії та колоїди.

Зліва - гетерогенні, справа - гомогенні

Розчини (однорідні)

Розчин – це суміш, де одна з речовин розчиняється в іншій. Речовина, що розчиняється, називається розчинною речовиною. Речовина, яка не розчиняється, називається розчинником.

Приклад розчину – солона вода. Ці компоненти можна легко відокремити шляхом випаровування, і кожен з них зберігає свої первісні властивості. Однак сіль рівномірно розподіляється у воді. У цьому прикладі вода є розчинником, а сіль – розчинною речовиною.

Слід зауважити, щоб приготувати розчин, потрібно газоподібну, рідку або тверду речовину змішати з розчинником (водою, спиртом, ацетоном).

Є різниця між розчином та сумішшю. У хімії розчин – це тип суміші. Розчин – це суміш, яка однакова або рівномірна протягом усього часу. Суміш, яка не є розчином, не є рівномірною протягом усього часу. Наприклад, пісок у воді – це гетерогенна суміш.

Сплави (однорідні)

Сплав – це суміш елементів, яка має характеристику металу. Принаймні один із змішаних елементів - це метал. Прикладом є сталь, яка виготовляється із суміші заліза та вуглецю. Дізнатися про інші сплави ви можете в підручнику з хімії за 7 клас Г.А. Лашевської.

Суспензії (гетерогенні)

Суспензія – це суміш рідини або газу та частинок твердої речовини, які не розчиняються. Ці частинки "підвішені" в рідині. Основна характеристика суспензії полягає в тому, що тверді частинки з часом осідають і відокремлюються, якщо їх залишити в спокої.

Прикладом суспензії є суміш води та піску. При змішуванні пісок буде розсіюватися по всій воді. Якщо його залишити в спокої, пісок осідає на дно.

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Колоїди (гетерогенні)

Колоїд – це суміш, де дуже маленькі частинки однієї речовини рівномірно розподіляються по всій іншій речовині. Вони виглядають дуже схожими на розчини, але частинки суспендуються, а не повністю розчиняються.

Різниця між колоїдом і суспензією полягає в тому, що частинки протягом певного періоду часу не осідатимуть на дні, вони залишаться суспендованими або плаваючими.

Прикладом колоїду є молоко. Молоко – це суміш рідкого жиру, розсіяного і суспендованого у воді. Колоїди, як правило, вважаються неоднорідними сумішами, але мають і деякі якості однорідних.

Цікаві факти про суміші:

Дим – це суміш частинок, які суспендуються у повітрі.

Вода з крана – це суміш води та інших частинок. Чисту воду або H2O зазвичай називають дистильованою водою.

Багато речовин, з якими ми стикаємося щодня, – це суміші. Повітря, яким ми дихаємо, – це суміш газів, таких як кисень та азот.

Кров – це суміш, яку можна розділити центрифугою на дві її основні частини: плазму та еритроцити.

Суміші можуть бути рідинами, газами і твердими речовинами.

Не можете виконати завдання з підручника чи робочого зошита? Тоді вам в цьому допоможуть ГДЗ та відповіді з хімії за 7 клас.

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