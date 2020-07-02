Хлоропласти: визначення, будова, функції

Хлоропласти – це унікальні структури, виявлені в рослинних клітинах, які спеціалізуються на перетворенні сонячного світла в енергію, яку рослини можуть використовувати. Цей процес називається фотосинтезом.

Хлоропласти вважаються органелами в клітинах рослин. Органели – це спеціальні структури в клітинах, які виконують конкретні функції. Основна функція хлоропласта – фотосинтез. Інші функції хлоропластів включають боротьбу з хворобами, накопичення енергії для клітини та виготовлення амінокислот. А детальніше про фотосинтез читайте в підручнику з біології за 9 клас В.І. Соболя.

Структура хлоропластів

Більшість хлоропластів овальної форми, але вони можуть бути й у формі зірки, чашки та стрічки. Деякі хлоропласти невеликі порівняно з клітиною, тоді як інші можуть зайняти більшість простору всередині клітини.

Структура хлоропластів досить складна. Зовнішня частина хлоропласта захищена гладкою зовнішньою мембраною, яка має вибіркову проникність. Безпосередньо в зовнішній мембрані знаходиться внутрішня мембрана, яка контролює, які молекули можуть проходити в хлоропласт і назовні. Зовнішня мембрана, внутрішня мембрана і рідина між ними складають оболонку хлоропласта.

Тіло хлоропласта складається з гідрофільної білкової маси – строми або матрикса. Це рідина всередині хлоропласту, де плавають інші структури, такі як тилакоїди. Строма пронизана системою двохмембранних пластин – ламел, які розташовуються паралельними рядами. Парні ламели зливаються кінцями і утворюють замкнуте кільце – мішечок, який називається диском.

Пігменти надають хлоропласту та рослині своє забарвлення. Найпоширеніший пігмент – хлорофіл, який надає рослинам зелений колір. Хлорофіл допомагає поглинати енергію від сонячного світла. Хлоропласти також мають власну ДНК та рибосоми для виготовлення білків з РНК.

Структура хлоропласту Вікіпедія

Фотосинтез

Хлоропласти використовують фотосинтез для перетворення сонячного світла в їжу. Хлорофіл захоплює енергію від світла і накопичує її у спеціальній молекулі під назвою АТФ (аденозинтрифосфат). Пізніше АТФ поєднується з вуглекислим газом і водою для отримання цукрів, таких як глюкоза, яку рослина може використовувати як їжу.

Цікаві факти про хлоропласти:

У простих клітинах, як у водоростей, може бути лише один-два хлоропласти. Однак складніші рослинні клітини можуть містити сотні.

Хлоропласти іноді пересуватимуться всередині клітини, щоб розташуватися там, де вони найкраще можуть поглинати сонячне світло.

"Хлоро" в хлоропласті походить від грецького слова chloros (означає зелений).

Найбільш рясним білком у хлоропластах є білок Рубіско. Рубіско, мабуть, найпоширеніший білок у світі.

Клітини людини та тварин не потребують хлоропластів, оскільки ми отримуємо свою енергію від їжі та її перетравлення, а не через фотосинтез.

Вчені підрахували, що в одному квадратному міліметрі аркуша є близько 500 000 хлоропластів.

Насправді є різні кольори хлорофілу. Хлорофіл А – зелений, це найпоширеніший тип. Хлорофіл С – золотистого або коричневого кольору.

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Хлоропласти Наукозавр

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