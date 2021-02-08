Через негоду в Києві дітей дозволили не вести в школи та садки

Усі школи та дитячі сади в Києві будуть продовжувати роботу, незважаючи на складні погодні умови, проте дітям дозволили залишитися вдома.

Про це заявив в.о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондрієвський, передає "Офіційний портал Києва". Жителів столиці України водночас просять звернути увагу на рекомендації міських служб під час негоди.

"У зв'язку із сильними снігопадами, ускладненнями на дорогах і зниженням температури повітря міські служби рекомендують за можливості залишати дітей вдома", – сказав Мондрієвський.

"Педагогічні колективи орієнтовані максимально ефективно організувати навчальний процес і проінформувати батьків", – додав він.

Мондрієвський також підкреслив, що не варто без необхідності користуватися власним транспортом. Киян закликають не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, щоб не заважати прибиранню снігу.

"Зменшення навантаження на автодороги дозволить комунальним службам максимально ефективно боротися з наслідками негоди", – вказано в повідомленні.

За інформацією Українського гідрометцентру, в Києві збережуться складні погодні умови: хуртовини, ожеледь, вночі – значний сніг, пориви вітру 15-20 м/с. Влада закликала киян бути уважними, пересуваючись містом.

Нагадаємо, в Києві в понеділок, 8 лютого, через снігопад на дорогах утворилися численні затори. Труднощі з проїздом спостерігалися на всіх столичних мостах.

Негода в Києві

Як повідомляв OBOZREVATEL, на погоду в Україні у вівторок, 9 лютого, продовжить впливати циклон з атмосферними фронтами, в частині регіонів очікуються опади.