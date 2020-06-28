Кінь: породи та цікаві факти

Коні – чотириногі тварини, які виділяються своєю стрункістю та мають відмінно розвинену мускулатуру. Колись вони були головним видом транспорту для людей. Вони також виконували багато робіт для людей протягом багатьох років.

Коні в основному їдять сіно та трави. Вони також люблять бобові, як горох і квасоля, яблука і навіть моркву. Іноді їх годують зернами, такими як кукурудза або овес.

З тих пір, як людина приручила коня, у природі справді диких коней, які не вимерли, майже не залишилось. Проте відомо про коней Пржевальського, які залишилися єдиним видом дикого коня, що існує на волі. В Україні коней Пржевальського розводять у заповіднику Асканія-Нова. Також існує дика популяція в Чорнобильській зоні відчуження. А більше про популяцію тварин ви можете дізнатися завдяки онлайн уроку за 7 клас з біології на тему "Поняття про популяцію".

Породи коней

Існує понад 300 різних порід коней. Породи коней залежать від розміру, кольору та навичок. Існує три основні типи порід коней: гаряча кров – це швидкі коні, розведені для скачок. Холодну кров, як правило, розводять для сили та важкої роботи. Тепла кров є комбінацією двох інших типів і часто використовується для змагань з їзди на конях.

За призначенням коні поділяються на верхові, упряжні, в’ючні, рисисті, скакові. За зонально-кліматичною ознакою на лісові, гірські, степові. За методом розведення на заводські, табунні, культурно-табунні.

Назви коней

Залежно від того, якої статі кінь та скільки йому років, тварини мають різні назви:

Лоша – кінь віком менше року.

Лошак – молодий кінь у віці від одного до двох.

Кольт – кінь-самець віком менше чотирьох років.

Філлі – самка віком менше чотирьох років.

Жеребець – самець коня старше чотирьох років.

Мерин – кастрований самець коня.

Кобила – самка коня старше чотирьох.

Масті коней

Залежно від кольору коні мають різні назви. Наведемо приклади найбільш популярних:

Буланий – має пісочний колір тіла, але чорну гриву, хвіст та гомілки.

Каштан – червонуватого кольору, без чорного.

Гнідий – має чорні кінцівки і темно-руде тіло.

Вороний – повністю чорний.

Паломіно – має світло-золотистий колір.

Пінто – різнокольоровий кінь з плямами червоного, коричневого, білого та/або чорного кольорів.

Кінь солової масті – повністю білий.

Вороний кінь Kolobok.ua

Поні

Поні – просто маленький кінь. Існують певні породи коней, які є маленькими, і їх, як правило, називають поні. Їхня висота не перевищує 150 см. Максимальна тривалість життя – 45-50 років.

Раніше поні використовувались як тяглові тварини у шахтах та копальнях, їх розводили задля дитячого кінного спорту, як домашніх улюбленців або задля виступів у цирку.

Цікаві факти про коней:

Коні мають чудові органи чуття, включаючи гарний слух, зір та надзвичайне відчуття рівноваги.

Існують три основні способи ходу, які вказують на швидкість руху коня. Від найповільніших до найшвидших це виглядає так: пішки, рись та галоп.

Коні можуть спати стоячи або лежачи.

Люди вперше одомашнили коней близько 4000 р. до н.е.

Верхова їзда часто використовується як форма терапії для людей з обмеженими можливостями.

Коні відігравали важливу роль у війні протягом усієї історії людства. Вони все ще часто використовуються силами поліції.

Копито коня завжди росте і його потрібно стригти.

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