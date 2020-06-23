Коли в Україні почнеться навчальний рік: Мандзій розповіла про проблему

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзійповідомила, що Кабінет міністрів ще не ухвалив рішення чи відпускати дітей до школи з 1 вересня.

Про це вона розповіла у інтерв'ю "РБК-Україна". Рішення залежатиме від того, як розвиватиметься епідеміологічна ситуації в Україні.

"Безперечно, я за те, щоб діти повернулись до школи. Але щоб умови навчання у школі були безпечними. Тому зараз ми готуємося до проведення ЗНО та вступної кампанії. Наше основне завдання – це збереження здоров’я учасників освітнього процесу", – сказала вона.

Мандзій розповіла, коли в Україні почнеться навчальний рік golos.ua

Мандзій також зазначила, що навчання після карантину не буде дистанційним.

"Я хочу трохи спростувати фейк. В коментарі одному з телеканалів я сказала про те, що навчання вже буде з використанням тих інструментів та технологій, які опанували вчителі. Але це не означає, що з 1 вересня ми перейдемо на дистанційне навчання. Живого спілкування ніхто не скасовував. В тому й суть школи", – зазначила вона.

За словами очільниці МОН, до кінця червня відомство спільно з Міністерством охорони здоров'я має підготувати додаткові протоколи, які визначатимуть заходи безпеки у закладах освіти до повернення дітей з 1 вересня.

"Я впевнена, що новий навчальний рік для учнів шкіл розпочнеться з 1 вересня. Для студентів першого курсу з 17 вересня. Ми передбачили коригуюче навчання в наступному році, щоби кожен вчитель зрозумів, як опанували матеріал його учні", – підсумувала Мандзій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання з 25 червня до 17 липня.

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