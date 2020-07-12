Колообіг Оксигену в природі: схема та цікаві факти

Оксиген – найпоширеніший хімічний елемент та важливий елемент людського організму. Він становить близько 65% маси людського тіла, найбільше – у вигляді води (H2O). Кисень також складає 50% земної кори та 20% атмосфери.

Колообіг кисню відбувається в основному між атмосферою і живими організмами. Джерелом кисню є вода і вуглекислий газ, його утворення відбувається за допомогою сонячної енергії. Більше про вуглекислий газ читайте в підручнику з хімії за 9 клас О.В. Григоровича.

Схема циклу

Кисень постійно бере участь і створює різні процеси на планеті Земля. Усі ці процеси разом складають колообіг Оксигену в природі. Він взаємопов'язаний з циклом вуглецю.

На простому прикладі колообігу Оксигену, показаному нижче, ви можете бачити, як кисень використовують і рослини, і тварини. Рослини є основними творцями кисню в атмосфері через процес фотосинтезу.

Дерево використовує сонячне світло і вуглекислий газ для отримання енергії та виділення кисню. Кінь дихає киснем, а потім видихає вуглекислий газ. Потім рослина може використовувати цей вуглекислий газ. І завдяки світлу, хлорофілу знову утворюються нові органічні речовини.

Колообіг Оксигену в природі

Процеси, в яких використовується кисень

Дихання. Усі тварини і люди використовують кисень, коли дихають. Вони вдихають кисень і видихають вуглекислий газ. Рослини ж навпаки вдихають вуглекислий газ і утворюють кисень.

Розкладання. Коли рослини і тварини гинуть, вони розкладаються. Під час цього процесу використовується кисень і виділяється вуглекислий газ.

Окиснення. Коли речі іржавіють, вони витрачають кисень. Також Оксиген застосовують як окиснювач ракетного палива та під час хімічних реакцій.

Горіння. Для пожежі потрібні три речі: кисень, паливо та тепло. Без кисню не можна мати пожежу. Коли речі горять, вони витрачають кисень і замінюють його вуглекислим газом.

Процеси, що виробляють кисень

Фотосинтез. Рослини створюють більшу частину кисню, яким ми дихаємо через процес, який називають фотосинтезом. У цьому процесі рослини використовують вуглекислий газ, сонячне світло та воду для створення енергії. У процесі цього вони також створюють кисень, який вони виділяють у повітря.

Сонячне світло. Деякий кисень утворюється, коли сонячне світло реагує з водяною парою в атмосфері.

Оксиген greelane.com

Цікаві факти:

Хоча риби дихають під водою, вони все ще дихають киснем. Їх зябра витягують кисень з води.

У оксидних мінералах земної кори зберігається багато кисню. Однак цей кисень недоступний для дихання.

Одним з найбільших джерел кисню є фітопланктон, який мешкає біля поверхні океану. Фітопланктон – це крихітна рослина, але їх є дуже багато.

Якщо вам було цікаво читати про кисневий цикл, ви ще й можете переглянути онлайн урок за 7 клас з хімії на тему "Колообіг Оксигену в природі".

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