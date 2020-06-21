Марс: характеристика, супутники, цікаві факти

Марс – четверта планета від Сонця. Це земна планета, що означає, що вона має тверду скелясту поверхню, по якій можна ходити. Поверхня Марса суха і значна частина її покрита червонуватим пилом і скелями. Якщо дивитися з Землі, Марс виглядає червоним.

Марс має одні з найбільш вражаючих природних географічних структур у Сонячній системі. На Марсі є метеоритні кратери як на Місяці, вулкани, долини та пустелі, подібні до земних. Сплячий вулкан Олімп – найвища гора Сонячної системи. Вона в три рази вище, ніж Еверест. Місцями вона має глибину в 6 км і тягнеться на тисячі км. А про інші каньйони та гори ви можете прочитати в підручнику з географії за 10 клас Т.Г. Гільберг.

Загальна характеристика

Марс знаходиться далі від Сонця, ніж Земля, тому його легко побачити на нічному небі. Космічний корабель "Mariner 4" вперше представив крупні знімки Марса в 1965 році. З тих пір на Марсі побували кілька космічних зондів. Орбітальні космічні апарати "Вікінг-1", "Вікінг-2" та "Mars Pathfinder" висадилися на поверхню Марса і надіслали фотографії поверхні. Вони також проаналізували марсіанський ґрунт.

На Марсі також спостерігається зміна пір року. Літо в північній півкулі триває 177 марсіанських діб, а в південній воно на 21 день коротше й тепліше на 20 градусів, ніж у північній.

Через кожні 780 днів Земля і Марс опиняються на мінімальній відстані одна від одної, яка коливається від 56 до 101 млн км. Такі зближення планет називають протистояннями. Якщо відстань менша 60 млн км, то їх називають великими протистояннями. Вони спостерігаються кожні 15-17 років.

Фізичні характеристики:

Супутники: 2

Маса: 11% Землі

Діаметр: 6779 км

Рік: 1,9 земних років

День: 24,6 години

Температура: від -110 до +20 градусів

Відстань від Сонця: четверта планета від сонця

Тип планети: наземний (має тверду скелясту поверхню)

Марс tut-cikavo.com

Погода на Марсі

На Марсі часто бувають величезні пилові бурі з швидкісними вітрами. Ці пилові бурі живляться від Сонця і можуть зростати до величезних розмірів, посилаючи пил в атмосферу і охоплюючи більшу частину планети. Деякі бурі настільки великі, що їх можна побачити астрономам на Землі.

Порівняння Марсу та Землі

Багато в чому Марс дуже схожий на Землю. Рік і день на Марсі схожий із земним, порівняно з іншими планетами. Марс – така земна планета, як і Земля. Марс зовсім трохи менший за Землю і в діаметрі, і в масі.

На відміну від Землі, у Марса дуже тонка атмосфера, що складається здебільшого з вуглекислого газу. Як результат, на Марсі набагато холодніше, ніж на Землі. Є дані, що відкрита вода в рідкому вигляді колись існувала на поверхні Марса. Можливо, було навіть життя на Марсі мільярди років тому.

Цікаві факти про планету Марс:

Марс названий на честь римського бога війни.

Два супутники Марса називаються Фобос і Деймос.

Оскільки на Марсі немає океанів, він має майже таку ж поверхню землі, що і Земля.

Стародавні єгиптяни називали Марс "Har dècher", що означає "червоний".

Людина, яка важила на Землі 45 кг, на Марсі важила б 18 кг.

Деякі вчені вважають, що Марс колись був покритий водою.

Марс – друга найменша планета Сонячної системи.

Сподобалось читати про Марс? Більше про планетну систему ви можете дізнатися завдяки підручнику з астрономії за 11 клас В.Д. Сиротюка.