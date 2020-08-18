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Мережу вразило відео з простим японським методом множення

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Учителька математики із Лондона показала простий японський метод множення за допомогою ліній і крапок.

Вона завела блог у TikTok, у якому показує різні лайфхаки, що допоможуть швидше і простіше вирішувати математичні задачі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Її ролики мають від кількох тисяч до декількох мільйонів переглядів, а один з них за тиждень набрав майже 13 мільйонів переглядів.

Викладачка продемонструвала метод множення, який широко використовується в Японії. За допомогою цього методу можна швидко і точно перемножити двозначні числа, навіть без знання таблиці множення чи калькулятора.

За однією з версій, цей спосіб множення придумали ще індіанці майя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у рамках "Всеукраїнської школи онлайн" вчителька припустилася безглуздої помилки в задачці для п'ятикласників.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Тег
математика
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