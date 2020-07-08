Мітохондрії: будова та функції

Мітохондрії – двомембранний органоїд еукаріотичної клітини. Вони важливими частинами наших клітин, оскільки приймають їжу і виробляють енергію, яку можуть використовувати клітини.

Тварини і рослини складаються з багатьох складних клітин, які називаються еукаріотичними клітинами. Усередині цих клітин розташовані структури, які виконують особливі функції для клітини, – органели. Органела, яка відповідає за вироблення енергії для клітини, – це мітохондрії.

Різні типи клітин мають різну кількість мітохондрій. Деякі прості клітини містять лише один-два мітохондрії. Однак складні тваринні клітини, яким потрібно багато енергії, наприклад, м'язові, можуть мати тисячі мітохондрій.

Функції мітохондрій

Основна функція мітохондрій – виробляти енергію для клітини. Клітини використовують спеціальну молекулу для отримання енергії під назвою АТФ (аденозинтрифосфат). АТФ для клітини виробляється всередині мітохондрій.

Тобто енергетична функція мітохондрій інтегрується з окиснення органічних сполук, що відбувається в матриксі, завдяки чому мітохондрії називають дихальним центром клітин; синтезу АТФ, що здійснюється на кристах, завдяки чому мітохондрії називають енергетичними станціями клітин.

Мітохондрії виробляють енергію в процесі клітинного дихання. Мітохондрії приймають молекули їжі у вигляді вуглеводів і поєднують їх з киснем для отримання АТФ. Вони використовують ферменти для отримання правильної хімічної реакції.

Крім вироблення енергії, мітохондрії виконують і інші функції для клітини, включаючи клітинний метаболізм, вироблення тепла, контроль концентрації кальцію та вироблення деяких стероїдних гормонів. А про інші гормони ви можете дізнатися завдяки онлайн уроку за 8 клас з біології на тему "Принципи регуляції. Ендокринна система".

Мітохондрія septemfitness.com

Структура мітохондрій

Мітохондрії мають чітку структуру, яка допомагає їм виробляти енергію.

Зовнішня мембрана. Захищена гладкою зовнішньою мембраною, яка має форму від круглої палички до довгого стрижня.

Внутрішня мембрана. На відміну від інших органел у клітині, мітохондрії також мають внутрішню мембрану. Вона має безліч складок і виконує ряд функцій, щоб допомогти зробити енергію.

Кристи. Це складки на внутрішній мембрані. Наявність усіх цих складок сприяє збільшенню площі поверхні внутрішньої мембрани.

Матрикс. Це простір всередині внутрішньої мембрани. Більшість білків мітохондрій знаходяться в матриксі. Матрикс також містить рибосоми та ДНК, які є унікальними для мітохондрій.

Білок синтезуючої системи. У мітохондрій є своя білоксинтезуюча система – ДНК, РНК і рибосоми. Генетичний апарат має вигляд кільцевої молекули – нуклеотиду, точнісінько як у бактерій. Частину необхідних білків мітохондрії синтезують самі, а частину отримують з цитоплазми, оскільки ці білки кодуються ядерними генами.

Будова мітохондрії Вікіпедія

Цікаві факти про мітохондрії:

Вони можуть швидко змінювати форму і переміщатися по клітині, коли це потрібно.

Коли клітині потрібно більше енергії, мітохондрії можуть розмножуватися, збільшуючись, а потім ділячись. Якщо клітині потрібно менше енергії, деякі мітохондрії загинуть або стануть неактивними.

Мітохондрії дуже схожі на деякі бактерії. З цієї причини деякі вчені вважають, що спочатку вони були бактеріями, які поглиналися більш складними клітинами.

Різні мітохондрії виробляють різні білки. Деякі мітохондрії можуть виробляти сотні різних білків, які використовуються для різних функцій.

Крім енергії у вигляді АТФ, вони також виробляють невеликі кількості вуглекислого газу.

Потрібно виконати домашнє завдання з біології в підручнику або робочому зошиті? Шукайте все готове в розділі "ГДЗ та відповіді з біології за 8 клас".

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