МОН дало поради батькам з безпеки дистанційного навчання

Міністерство освіти і науки України опублікувало поради, як зробити дистанційне навчання дітей максимально безпечним.

Як повідомляється на сторінці МОН у Facebook, в онлайн-спілкуванні існують ризики та неприємні ситуації, які вже траплялися з українськими учнями.

Як захистити дитину в онлайні pixabay.com

"Найчастіше в Україні використовуються такі додатки – Skype, Hangouts i Zoom. У них є спільні налаштування, які дозволяють захистити дитину та зробити онлайн-світ безпечнішим", – йдеться в повідомленні.

Міносвіти дало наступні поради:

Для створення акаунта обирайте надійний пароль, наприклад, замість "baseball" спробуйте – "b@$e8a77".

Одразу у налаштуваннях перевірте, щоб вся приватна інформація залишалась приватною, наприклад, варто вимкнути можливість знаходити дитину чи підлітка за номером телефону у Skype.

Відключіть автоматичний дозвіл приймати повідомлення від незнайомих осіб, а також автоматичне завантаження файлів, які були надіслані у чаті, на пристрій дитини/підлітка.

Якщо дитині чи підлітку все ж таки пишуть незнайомці, то варто заблокувати такі профілі не тільки для власної безпеки, а ще і для безпеки інших користувачів.

Якщо дитина/підліток використовує публічний пристрій, наприклад, комп’ютер у класі інформатики, чи ноутбук у друзів, то після завершення навчання варто перевірити, чи користувач вийшов із системи.

Дитина чи підліток мають пам’ятати, що дзвінок може бути записаний, тому все, що було відправлено у чат чи проговорено на камеру, назавжди лишається саме таким, без можливості це змінити.

По можливості батьки мають бути включеними в онлайн-світ дитини/підлітка. Це означає – перепитувати, як пройшли заняття, чи було щось, що засмутило сина чи доньку, як відбувалась комунікація.

Скрін Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт з питань освіти програми U-LEAD з Європою Сергій Дятленко дав корисні поради, як правильно організувати дистанційне навчання, щоб воно давало результат.