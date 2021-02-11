На Харківщині вчительку біології визнали освітянкою року після її репу про хробаків. Відео

Учительку біології із села Яковлівка в Харківській області Ольгу Халепу визнали освітянкою року. Жінка записує реп-уроки і викладає їх на YouTube.

Всеукраїнський громадсько-політичний тижневик "Освіта" відзначив її за інноваційний підхід до організації дистанційного навчання, пише сайт міста Лозова (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ольга Халепа.

"За інноваційний підхід до організації дистанційного навчання і винахід із початку карантину ефективного способу зробити урок не тільки цікавим, але й захопливим, викладаючи на своєму YouTube-каналі реп-уроки за програмою 5-8 класів, які отримали всеукраїнську популярність і мають десятки тисяч переглядів", – пише тижневик.

Ольгу Халепу визнали освітянкою року.

Одне з таких відео було про кільчастих хробаків. Учителька в стилі реп розповіла про будову їхнього тіла та інші особливості цього виду.

Вчителька записала реп про хробаків.

Жінка розповіла, що не очікувала такої приємної новини, а про визнання її заслуг дізналася випадково.

Наразі вона працює в школі, пише наукові статті, веде вчительські групи в соцмережах і свій канал в YouTube. Для молодших класів і дітей дошкільного віку вона створила рубрику "Руда біологія".

Вчителька веде рубрику "Руда біологія".

Також Халепа є поетесою: видала кілька збірок віршів і виступала на фестивалях у різних містах. Має кілька нагород, серед яких медаль "За вірність національній ідеї", "Жінка року 2009", "Людина року 2019".

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