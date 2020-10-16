В Україні набули чинності нові умови дистанційного навчання в школах

В Україні в п'ятницю, 16 жовтня, набула чинності положення про отримання загальної середньої освіти в дистанційній формі.

Як повідомляється на сайті Міністерства освіти і науки, така форма навчання залишається добровільною.

Дистанційне навчання в Україні. Фото 24tv.ua

"Дистанційне навчання є перспективною сферою розвитку освіти в умовах її цифровізації. У той же час таке навчання в разі необхідності дозволяє забезпечити індивідуальну освітню траєкторію здобувача освіти, а також безперервність освітнього процесу у випадках надзвичайних обставин, які об'єктивно унеможливлюють відвідування навчальних закладів", – пояснив виконуючий обов'язки міністра освіти Сергій Шкарлет.

Згідно з положенням, дистанційна форма отримання освіти вимагає подання відповідної заяви про прийом / перекладі від батьків, але тепер учням не потрібно мати високий рівень навчання (10-12 балів) – така можливість є у будь-якого учня для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії.

Технології дистанційного навчання в різних формах (денна, вечірня, педагогічний патронаж) можуть використовуватися для проведення оцінки, консультацій, вивчення окремих тем з предмету. Також їх можна використовувати для надання додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвивальних послуг для осіб з особливими освітніми потребами, якщо в населеному пункті, де проживає учень, відсутні відповідні фахівці, що надають такі послуги.

Технології дистанційного навчання дозволяють продовжувати освітній процес під час карантину та інших надзвичайних обставин (без переводу учнів на дистанційну форму).

Крім того, врегульована можливість організації змішаного навчання. Навчальний заклад може визначити такий режим роботи, при якому учні по черзі відвідують навчальний заклад для очних занять, решту часу навчаючись дистанційно.

Положення передбачає, що обов’язково мають враховуватися інтереси учнів під час дистанційного навчання:

організація освітнього процесу має забезпечувати регулярну та змістовну взаємодію вчителів з учнями;

під час дистанційного навчання мають створюватися умови для забезпечення повноцінної участі в освітньому процесі осіб з ООП (особливими освітніми потребами) з обов’язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку;

заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, а також за потреби надання їм підтримки в освітньому процесі;

для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації, доступних для учнів – телефонного, поштового зв'язку тощо;

організація освітнього процесу обов’язково здійснюється з дотриманням вимог щодо захисту персональних даних, а також санітарних правил і норм щодо формування розкладу навчальних занять, вправ для очей та постави, безперервної тривалості навчальної діяльності з технічними засобами навчання, часу для виконання домашніх завдань тощо.

Також для забезпечення прав педагогів в документі зазначено, що організація дистанційного навчання має здійснюватися в межах їхього робочого часу.

В рамках своєї автономії навчальний заклад може самостійно визначати механізм моніторингу та контролю якості дистанційного навчання в навчальному закладі. Те, як керівник установи буде здійснювати контроль за виконанням освітніх програм учнями і педпрацівниками, буде схвалювати педрада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, карантин в Україні продовжили до 31 грудня, а установам предвищої і вищої освіти рекомендовано перейти на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада.