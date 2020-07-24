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Оприлюднено результати ЗНО з сімох предметів

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Випускникм, які проходили зовнішнє незалежне оцінювання, отримали результати тестування ще з семи предметів.

Про це повідомили на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Учасники можуть переглянути свої бали на інформаційних сторінках, а також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів.

24 липня учасники ЗНО отримали результати з таких предметів:

  • українська мова і література;

  • історія України;

  • біологія;

  • англійська мова;

  • німецька мова;

  • французька мова;

  • іспанська мова.

У центрі наголосили: у разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результату учасник ЗНО може подати апеляційну заяву у письмовій формі до установи.

Апеляційні заяви подавати протягом 5 календарних днів від дня офіційного оголошення результатів ЗНО з певного навчального предмета, враховуючи день оголошення.

Ознайомитися з таблицями переведення тестових балів у рейтингову оцінку (за шкалою 100−200 балів) і таблицями відповідності тестових балів оцінкам рівнів навчальних досягнень (за шкалою 1–12 балів) можна в розділі "ЗНО-2020", обравши відповідний предмет.

Нагадаємо, перші результати зовнішнього оцінювання 2020 учні отримали з математики та фізики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня, в Україні почалася додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Також сьогодні стартувала реєстрація на вступні екзамени та творчі конкурси у ВНЗ.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
ЗНО
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