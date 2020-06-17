Пенсія вчителів або що не так із контрактом?

В Україні працюють понад 16% учителів пенсійного віку. А в деяких місцевостях цей показник доходить до 30% (дані досліджень Профспілки). І вже з 1 липня 2020 року, відповідно до нового Закону "Про повну загальну середню освіту", усі ці педагоги мають вирішити: покинути школу або перейти на контракт. Проєкт Прошколу – безкоштовна консультація вчителів – вирішили розібратися, що не так із цим нововведенням.

Чому контракт – це не погано?

Ще з лютого почалася маніпуляція інформацією, що "вчителів-пенсіонерів будуть звільняти". З одного боку, так – новий Закон говорить, що всі безстрокові трудові контракти з учителями пенсійного віку мають припинитися. А це значить – звільнення. Але при цьому той же Закон наголошує, що вчителів, за їх згодою, можуть перевести на контракт терміном один рік. Надалі цей контракт можуть продовжити на три роки і так може тривати доти, доки вчитель має здоров’я працювати в школі.

Що в цьому хорошого?

Що за вчителем лишаються його посада, обсяг роботи, кваліфікація, всі виплати, відпускні та оздоровчі

Зарплату вчителю теж не мають права понизити – адже його навантаження та кваліфікація зберігаються

Учитель може додатково обговорити всі надбавки, пільги, умови припинення роботи та інші деталі в своєму контракті. А змінювати його, як уже відомо, можна через рік, а потім – раз на три роки.

А що в цьому поганого?

Що рішення про роботу за контрактом приймає директор – і в його руках влада продовжувати контракт із учителем, чи ні. А всі ми розуміємо, що це людський чинник і вплинути на рішення керівника закладу вкрай важко.

На жаль, директори користуються новим Законом та змушують учителів переходити на контракт навіть у тих випадках, коли вони не повинні цього робити. Наприклад, викладач отримує пільгову пенсію – по догляду за дитиною, чи втратою годувальника, "чорнобильську пенсію" – у такому випадку він не повинен переходити на контракт. Адже умови для цього дві і вони прості: отримувати пенсію за віком та досягти пенсійного віку. Директори ж шкіл або не розуміють деталей нового Закону, або просто користуються ним задля особистих інтересів. Що суперечить нормам.

Юлія Бровінська - пенсія вчителів Погляд

За травень консультація вчителів Прошколу отримала понад 60 питань про нові пенсійні контракти і кожне друге стосувалося незаконних рішень керівників.

"Нам наказали всім підписати документи та поставили перед відомом, що ми будемо звільнені. Але ж це і перериває стаж, і взагалі виглядає якось незаконно" – Тетяна, вчитель-пенсіонер районної школи

"Ми з колегами досі намагаємося розібратися, як це все правильно оформлювати та як підтримати наших учителів, адже ніхто не хоче втрачати кадри" – Олександр, директор гімназії

МОН прокоментували новий Закон та нагадали керівникам шкіл, що це не історія про звільнення, а лише крок у бік реформи освіти. І контракт – лише перший крок. Адже насправді, учителі таким чином теж отримують певний юридичний захист:

"Освіта потребує оновлення, як методичного та матеріально-технічного, так і кадрового. Однак немає жодних підстав думати, що системі не потрібні досвідчені працівники".

Але є проблема: контракт – не відповідає Закону

Юристи наголошують, новий Закон не погодили із Кодексом Законів про Працю України. Проблема в тому, що для звільнення вчителів просто немає підстави.

Що пише сам Закон "Про повну загальну середню освіту" – як можна звільнити вчителів-пенсіонерів: "…Згідно з пунктом 9 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України". Але що ж говорить цей Пункт 9 КЗпПУ? Він наголошує на звільненні на підставах "передбачених іншими законами". І маємо суперечність: кожен із законів посилається на інший, але причин не називає. Іншими словами – у самому новому Законі "Про повну загальну середню освіту" підстави для звільнення не зазначені. А сам Закон не може стати "підставою".

Юлія Бровінська - пенсія вчителів Волинь Infa

Кодекс Законів про Працю України є основним і має пріоритет. А в ньому немає ані слова про можливість підписати контракт замість трудового договору. Тобто новий Закон про освіту не може перекреслити існування трудових договорів, які діють відповідно до КЗпПУ.

Що із цим робити? Внести відповідні поправки до Закону та якось узгодити два документи між собою. Адже поки що – юридично у школи немає підстав звільняти вчителів без їх згоди або за умов, які передбачає КЗпПУ.

Тобто, на жаль, юридично незаконно звільняти вчителів пенсійного віку без їх згоди чи причин, які є в тому ж КЗпПУ.

Як буде проходити цей етап – час покаже, але зараз школа переживає справжню реформу: і карантин, і новий Закон внесли свої зміни. І це дійсно може стати часом можливостей для країни. І якщо раптом у вас виникають питання, пишіть на info@proshkolu.com

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