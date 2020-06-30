Під ОП влаштували протест з унітазами проти ексрегіонала Шкарлета. Фото акції

Під Офісом президента України у вівторок, 30 червня, влаштували велелюдну акцію протесту проти призначення т. в. о. міністра освіти ексрегіонала Сергія Шкарлета.

Світлини з мітингу оприлюднили на Telegram-каналі "Лабораторна миша". На них видно, що люди прийшли під стіни ОПУ з безліччю плакатів.

Під ОПУ принесли унітаз Telegram-канал "Лабораторна миша"

Люди прийшли під ОПУ з безліччю плакатів Telegram-канал "Лабораторна миша"

Люди обурені призначенням Шкарлета Telegram-канал "Лабораторна миша"

Мітингарі цитували Подерв'янського Telegram-канал "Лабораторна миша"

На них містяться саркастичні цитати із творів Леся Подерв'янського, порівняння Шкарлета з його попередником часів утікача Віктора Януковича Дмитром Табачником, а також звинувачення урядовця в плагіаті та корупційних скандалах.

Крім того, учасники акції принесли на неї із собою унітази, зазначивши, що в них можна викинути наукові праці, скомпільовані з чужих доробків, і дипломи, видані таким головою МОН.

Шкарлета порівняли з Табачником Telegram-канал "Лабораторна миша"

На акції протесту було багато молоді Telegram-канал "Лабораторна миша"

Йому закидають плагіат і корупційні скандали Telegram-канал "Лабораторна миша"

Велелюдний мітинг на Банковій Telegram-канал "Лабораторна миша"

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