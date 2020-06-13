Планета Меркурій: характеристика та цікаві факти

Меркурій – найменша планета Сонячної системи, яка має скелясту поверхню та залізне ядро. Залізне ядро ​​в Меркурії дуже велике порівняно з іншими скелястими планетами, такими як Земля та Марс. Це робить масу Меркурія дуже великою порівняно з його розмірами.

Є дані, що планета Меркурій відома ще з 3000 року до нашої ери цивілізаціями, такими як шумери та вавилоняни. Галілей першим помітив Меркурій телескопом на початку 1600-х років. Кілька інших астрономів з тих пір додали нову інформацію про планету.

Меркурій вкритий кратерами від ударів астероїдів та інших об'єктів. Він дуже схожий на Місяць – супутник Землі. А детальніше прочитати про Місяць та супутники інших планет ви можете в підручнику з астрономії за 11 клас В.Д. Сиротюка.

Характеристика Меркурія

Меркурій практично не має атмосфери і дуже повільно обертається по відношенню до Сонця. Розріджена газова оболонка Меркурія в основному складається з гелію, а також водню і з невеликої кількості аргону, неону та ксенону.

Один день на Меркурію становить майже 60 земних днів. Внаслідок довгого дня та невеликої атмосфери Меркурій має рекордний перепад температури. Сторона, спрямована до Сонця, неймовірно гаряча (430 градусів °C), а сторона від Сонця надто холодна (-190 градусів °C).

Оскільки Меркурій знаходиться близько до Сонця, відправити космічне судно для дослідження планети дуже важко. Гравітація від Сонця постійно тягнеться до космічного корабля, внаслідок чого судно потребує багато палива.

На Меркурій було відправлено космічні зонди. Першим був Марінер-10 в 1975 році, який приніс нам перші деталізовані фотографії Меркурія і виявив, що планета має магнітне поле. Другий космічний зонд був MESSENGER, який вийшов орбіту Меркурія між 2011 та 2015 роками, перш ніж впасти на поверхню Меркурія 30 квітня 2015 року. Зіткнення сталося на боці планети, недоступному для спостереженню з Землі. Основною причиною стало вичерпання запасів палива станцією.

Меркурій важко вивчити на Землі, оскільки він знаходиться всередині земної орбіти. Це означає, що коли ви намагаєтеся подивитися на Меркурій, ви також дивитесь на Сонце. Яскраве світло Сонця робить майже неможливим побачити Меркурій. Через це його найкраще побачити відразу після сходу Сонця.

Фізичні характеристики Меркурія:

Супутники: відсутні

Маса: 5,5% Землі

Діаметр: 4880 км

Рік: 88 земних днів

День: 59 земних днів

Температура: від -190 до +430 градусів

Відстань від Сонця: перша планета від сонця

Тип планети: наземний (має тверду скелясту поверхню)

Порівняння Меркурія та Землі

Меркурій значно менший за Землю. Розмірами він схожий на Місяць. У нього коротший рік, але набагато довший день. Немає повітря, щоб дихати, і температура щодня різко змінюється. Меркурій схожий із Землею тим, що має тверду скелясту поверхню. Ви могли б ходити по Меркурію, якби у вас був космічний костюм, і могли перенести екстремальні температури.

Меркурій у порівнянні із Землею Spacegid.com

Цікаві факти про планету Меркурій:

У Меркурія є величезний кратер під назвою басейн Рівнина Спеки. Вплив, який спричинив цей кратер, був настільки величезним, що він сформував пагорби з іншого боку планети.

Хімічний елемент Ртуть або Меркурій був названий на честь планети. Колись алхіміки думали, що можуть зробити золото з ртуті.

Планета названа на честь римського бога Меркурія. Меркурій був посланцем богів і богом мандрівників і купців.

Меркурій обертається навколо Сонця швидше, ніж будь-яка інша планета.

Він має найбільш ексцентричну (найменш круглу) орбіту з усіх планет.

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