Планета Венера: загальні характеристики

Венера – це земна планета, як Меркурій, Земля та Марс. Вона має тверду скелясту поверхню. На Венері, як і на Землі, є гори, долини, плато та вулкани (налічується понад 100 гігантських вулканів завдовжки 100 км). Однак планета повністю суха, має довгі річки розплавленої лави та тисячі вулканів.

Венеру найкраще описати двома словами: хмарно та спекотно. Хмари на Венері складаються здебільшого з вуглекислого газу, який впливає на парникові атмосфери, зберігаючи тепло Сонця, як гігантська ковдра. У результаті Венера – найгарячіша планета нашої Сонячної системи. Це навіть спекотніше Меркурія, який набагато ближче до Сонця. А щоб більше дізнатися про Меркурій та Сонце читайте підручник з астрономії за 11 клас В.Д. Сиротюка.

Особливості Венери

Орбіта Венери ближча до кола, ніж орбіта будь-якої іншої планети Сонячної системи. Її ексцентриситет становить всього лише 0,0068. Іноді Венера підходить до Землі на відстань, меншу ніж 40 млн км.

Оскільки Венеру так легко бачити без телескопа, немає ніякого способу дізнатися, хто вперше помітив планету. Деякі стародавні цивілізації вважали це двома планетами чи яскравими зірками: "ранкова зірка" та "вечірня зірка". У 6 столітті до нашої ери грецький математик на ім'я Піфагор зазначив, що це одна і та ж планета. Саме Галілей в 1600-х роках вивчав зміну її видимої форми від диска до вузького серпа.

З початку космічної епохи на Венеру було відправлено багато зондів і космічних апаратів. Деякі космічні апарати навіть приземлилися на Венеру і надіслали інформацію про те, якою є поверхня Венери під хмарами. З 1989 по 1994 рік зонд Магеллан широко використовував радіолокатор для відображення поверхні Венери.

Оскільки Венера знаходиться всередині земної орбіти, яскравість Сонця ускладнює побачити планету із Землі протягом дня. Однак безпосередньо після заходу або перед сходом Сонця Венера стає найяскравішим об’єктом на небі, крім Місяця.

Фізичні характеристики Венери:

Супутники: відсутні

Маса: 82% Землі

Діаметр: 12104 км

Рік: 225 земних днів

День: 243 земних дні

Температура: 470 градусів

Відстань від Сонця: друга планета від сонця

Тип планети: наземний (має тверду скелясту поверхню)

Венера РИА Новости

Порівняння Венери із Землею

Венера дуже схожа на Землю за розмірами, масою та силою тяжіння. Її іноді називають планетою-сестрою Землі. Звичайно, щільна атмосфера Венери і сильна спека відрізняє її від Землі. Вода, важлива частина нашої планети, не зустрічається на Венері.

Рельєф поверхні

Зйомка "Магеллана" довела, що 85% планети – це вулканічні базальтові рівнини, а серед них найбільш поширені різновиди з гладкою поверхнею, ускладненою мережею вузьких звивистих гряд. Можна було спостерігати і за ділянками рівнин з поверхнею, яка густо покрита тріщинами та помітними на знімках тектонічними деформаціями.

Також на знімках були зафіксовані базальтові лави, які широко розповсюджені на Землі та Місяці. У межах цих рівнин спостерігаються специфічні кільцеві структури довжиною в сотні кілометрів, що одержали назву "вінців".

Вулканізм на Венері Wikipédia

Цікаві факти про планету Венера:

Венера насправді зворотньо обертається від інших планет. Деякі вчені вважають, що це зворотне обертання було викликане гігантським ударом великого астероїда чи комети.

Атмосферний тиск на поверхні планети в 92 рази більше, ніж у Землі.

Венера названа на честь римської богині кохання. Це єдина планета названа на честь жінки.

Це шоста за величиною з восьми планет.

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