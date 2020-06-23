Планета Юпітер: супутники, особливості, цікаві факти

Юпітер – найбільша планета Сонячної системи і є п'ятою планетою від Сонця. Він більш ніж в 300 разів масивніший за Землю і удвічі масивніший за всі інші планети разом.

Юпітер називають газовою гігантською планетою. Це тому, що його поверхня складається з товстого шару водню газу. Глибоко всередині планети, під газом, тиск стає настільки інтенсивним, що водень перетворюється на рідкий, а потім, нарешті, на метал. Під воднем знаходиться скелясте ядро, яке приблизно розміром планети Земля. А детальніше про планету Земля читайте в підручнику з астрономії за 11 клас В.Д. Сиротюка.

Особливості Юпітера

Будучи третім найяскравішим об’єктом на нічному небі, люди знали про існування Юпітера вже тисячі років. Галілей вперше виявив 4 найбільші супутники Юпітера в 1610 році, а інші стверджують, що невдовзі відкрили Велику червону пляму. У 1973 році космічний зонд "Піонер-10" пролетів Юпітером і надав перші фотографії планети. 1979 року пролетіли "Вояджери", які дали перші фото Юпітера разом з його кільцями та супутниками. Єдиним космічним апаратом, який вийшов на орбіту Юпітера, був "Галілео" у 1995 році.

Юпітер дуже відрізняється від Землі. По-перше, немає місця, де стояти, адже його поверхня –газ. По-друге, Юпітер у 300 разів перевищує розмір Землі.

Фізичні характеристики:

Супутники: 79

Маса: в 318 разів перевищує масу Землі

Діаметр: 139 820 км

Рік: 11,9 земних років

День: 9,8 годин

Температура: -145 °С до +153 °С

Відстань від Сонця: п'ята планета від Сонця

Тип планети: газовий гігант (складається в основному з водню та гелію)

Велика червона пляма на Юпітері

Першим її помітив астроном Кассіні, спостерігаючи Юпітер в кінці 1600-х років. На думку вчених це великий атмосферний шторм, що вирує в південній півкулі планети більше 400 років.

Останнім часом астрономи помітили, що шторм почав потроху вщухати, так як розміри плями стали скорочуватися. Згідно з однією з гіпотез Велика червона пляма прийме кругову форму до 2040 року, але невідомо, як довго вона ще проіснує. Слід зауважити, що енергія, яка живить бурі Юпітера, йде не від сонця, а від випромінювання, що створюється планетою.

Велика червона пляма Юпітера BIZUA.ORG

Супутники Юпітера

На Юпітері є ряд цікавих супутників, зокрема Ганімед, Іо, Європа та Каллісто. Ці чотири супутники були вперше відкриті Галілеєм і називаються Галілейськими. Ганімед – найбільший супутник у Сонячній системі, він навіть більший за планету Меркурій. Іо вкритий вулканами та лавою. Європа вкрита льодом і має під льодом величезне солоне море. Деякі вважають, що існує можливість існування життя в морях Європи.

Цікаві факти про планету Юпітер:

У римській міфології Юпітер був царем богів і богом неба. Він був еквівалентом грецького бога Зевса.

Юпітер має три дуже слабкі кільця.

Він має надзвичайно сильне магнітне поле, яке в 16 разів сильніше магнітного поля Землі.

Якщо дивитися із Землі, Юпітер є третім найяскравішим об’єктом на нічному небі.

Хмари на Юпітері можуть досягати товщини до 10 км.

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