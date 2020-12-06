Рубан попередив батьків школярів про відповідальність за порушення самоізоляції

Батькам школярів може загрожувати кримінальна відповідальність у разі недотримання правил самоізоляції через коронавірус. Зокрема, вони не мають відправляти на навчання свою дитину з кашлем, або ж коли хворі самі.

Хоча й директори шкіл несуть таку ж відповідальність у разі допуску до перебування в садку чи школі хворої дитини. Про це нагадав начальник київської Держпродспоживслужби Олег Рубан в інтерв'ю ZN.ua.

"Це вже кримінальна відповідальність директора школи, якщо дитина із кашлем і проявами гострих респіраторних захворювань залишається в колективі. За правилами, її відправляють в ізолятор, а медпрацівник повідомляє батькам про це. І якщо батьки говорять, що дитина здорова і відмовляються ізолювати її, директор школи має повне право повідомити в правоохоронні органи", – пояснив він.

Рубан попередив батьків про можливу кримінальну відповідальність за допуск до занять хворої на COVID-19 дитини

За його словами, сьогодні педагоги скаржаться на те, що далеко не всі батьки відповідально ставляться до дотримання карантину.

Він розповів про інцидент в одній із київських шкіл, коли тато-адвокат привіз дитину на уроки, хоча тоді його клас пішов на самоізоляцію. Чоловік апелював до Конституції, заявляючи: згідно з нею, в Україні всім гарантовано право на освіту, тому вчителі повинні прийняти його дитину. Педагоги внаслідок поступилися й так і зробили.

"Такі речі "хронічні". Нехай тато почитає ст. 49 Конституції. Вона говорить про завдання санітарно-гігієнічного благополуччя України. Це умова безпеки країни, і це вже навіть трохи вище за рангом, ніж навчання", – зазначив Рубан.

Він підкреслив, що такі випадки будуть зафіксовані офіційно, а інформація про людей, які не забезпечили самоізоляцію, передаватиметься в правоохоронні органи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Олег Рубан пояснив, хто обов'язково повинен піти на самоізоляцію, коли в школі або дитсадку виявлено хворого на COVID-19.