Що таке домашнє навчання в Україні та як на нього перейти: відповіді на головні запитання

2020 року батьки в Україні можуть самостійно вибрати форму навчання для своєї дитини. Так, нині в нашій країні діють традиційна та дистанційна форми навчання.

Дистанційне навчання зі свого боку передбачає три форми: сімейна (домашня) освіта, екстернат і педагогічний патронаж. Що таке домашнє навчання та як можна на нього перейти, розповідає OBOZREVATEL.

Що таке домашнє навчання

Сімейне, або домашнє, навчання – це дистанційна форма навчання, за якої весь освітній процес для дитини організовують самостійно її батьки.

Сімейне навчання можливе в будь-якому регіоні України. Навчатися вдома можуть діти, батьки яких висловили готовність організувати навчання в домашніх умовах.

Сімейне навчання в Україні можливе в будь-якому регіоні. Фото: Pixabay

При цьому дитина має бути зарахована до певного освітнього закладу, який відстежуватиме результат навчання відповідно до рівня Держстандарту. Так, діти на домашньому навчанні проходять оцінювання чотири рази на рік. У разі незадовільних результатів педагогічна рада може:

рекомендувати перевести дитину на очну форму (для учнів 1-4 класів);

перевести дитину на очну форму своїм рішенням (для учнів 5-11 (12) класів).

Також школа допомагає в організації навчання: видає підручники, надає консультації вчителів. Учитель може скласти індивідуальний план навчання для конкретної дитини і запропонувати свої рекомендації.

На сімейній формі навчання можуть навчатися діти без певної поважної причини. Фото: Pixabay

Чим сімейне навчання відрізняється від інших форм дистанційного навчання

В Україні діють три форми індивідуальної (дистанційної) форми навчання:

сімейне (домашнє) навчання;

екстернат (для дітей, які не можуть відвідувати школу з поважних причин);

педагогічний патронаж (індивідуальний супровід вчителя для учня, який за станом здоров'я не може відвідувати школу щодня).

Так, на сімейній формі навчання можуть навчатися діти без певної поважної причини. Крім того, на відміну від педагогічного патронажу, домашнє навчання не передбачає навчання з учителем.

Як перейти на домашнє навчання

Після набуття чинності 20 серпня 2019 року нової редакції Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти зарахування (переведення) учня на будь-яку з індивідуальних форм навчання не вимагає додаткового узгодження.

Для переведення дитини на домашню освіту батьки мають написати заяву з навчання дитини за сімейною дистанційною формою. Водночас учня має бути зараховано до певного навчального закладу, який буде відстежувати його прогрес у навчанні.

Будь-які документи для підтвердження, чому дитина не буде ходити до звичайної школи, не потрібні.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як школи готові до навчального процесу в умовах COVID-19: уроки на повітрі і поділ на групи.