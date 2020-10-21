Шкарлет розповів, чи відновлять навчання у школах після канікул

Після закінчення осінніх канікул в Україні найбільші шанси повернутися до повноцінного навчання матимуть учні початкових класів.

Сергій Шкарлет розповів, чи відновиться навчання у школах після канікул 24tv.ua

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра освіти Сергій Шкарлет. Що ж стосується старших школярів, то їхній формат навчання, за словами урядовця, залежатиме від ситуацію з COVID-19 у кожному регіоні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Найгірший сценарій, який може бути, підкреслив Шкарлет, – це повний локдаун, який був навесні, коли всі навчалися на дистанційній формі.

"Якщо після 30 жовтня ситуація, залежно від зонування, покращуватиметься, то хтось вийде на очну форму навчання. Якщо ж це буде "червона" зона, то там школярі залишаться на дистанційці. Я сподіваюся, що перші-четверті класи все ж навчатимуться у повноформатному режимі. Будемо сподіватися на кращий сценарій, але якщо буде гірший, то, звичайно, – це дистанційне навчання", – розповів в. о. міністра.

Шкарлет також наголосив, що навчальні заклади весняний локдаун пережили гідно. Зараз же більше зроблено для дистанційного навчання. Зокрема, йдеться і про напрацьовані методики, і матеріали.

Крім того, у проєкті бюджету на наступний рік вже заклали мільярд гривень на дистанційку. Ці кошти підуть на дезінфектори, надбавки вчителям, засоби індивідуального захисту тощо.

За словами Шкарлета, забезпечення навчальних закладів засобами захисту – це обов'язки місцевої влади. Натомість за тим, як відбувається дистанційне навчання, та приймати скарги від батьків, якщо вони з якимись речами не згодні, має Державна служба якості освіти.

Підсумовуючи, в. о. очільника МОН нагадав, що наразі відомство заборонило усі великі зібрання, концерти та екскурсії. Рішення про проведення шкільних олімпіад ухвалюватимуть в кожному регіоні окремо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-анестезіолог з Ізраїлю Борис Бриль вважає, що рішення про те, що дитячі садки й початкову школу в Україні не закриватимуть на карантин за будь-яких умов, може призвести до зростання захворюваності на коронавірус у країні.