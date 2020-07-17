Ляшко розповів, як буде проходити навчання в школах із 1 вересня

Із 1 вересня навчання в школах України буде проводитися в звичайному режимі, проте в районах із "червоною зоною" установи можуть закрити на карантин.

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Про це 17 липня в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Трансляція програми велася на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Ляшко підкреслив, що спрогнозувати епідеміологічну ситуацію щодо коронавірусу на вересень досить складно.

При цьому тотального закриття шкіл на території країни не буде, якщо епідпоріг грипу та ГРВІ буде в межах норми.

"Червона зона" у цих районах – це не буде щось незвичайне, ми вже знаємо, що таке епідпоріг. Тобто, якщо "червона зона" – школа закривається на певний період часу", – сказав заступник глави МОЗ.

Пропонуємо подивитися фрагмент програми:

Як писав OBOZREVATEL, Віктор Ляшко вважає, що зростання захворюваності на коронавірус варто очікувати восени, особливо в листопаді, та взимку в лютому.