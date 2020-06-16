Слон: опис, види, цікаві факти

Слони – найбільші сухопутні тварини у світі. Африканський слон зустрічається на континенті Африки, а азіатський або індійський – в Азії. Слони – це ссавці, а також травоїдні тварини, тобто вони їдять лише рослин, а не м'ясо.

Слони – справді гігантські тварини. Вони можуть вирости до 3,5 м і можуть важити до 5 т. Апетити слонів такі ж великі, як і їх розмір. Вони можуть з'їсти до 180 кг і випити до 110 л води щодня.

Види слонів

Існує два основних типи слонів: африканський слон та азіатський.

Африканський слон. Більший, ніж азіатський. У нього дуже великі вуха. І самці, і самки мають бивні. Африканський слон має зморшкувату сіру шкіру і два наконечники на кінці хобота, які він може використовувати, як пальці, щоб забрати речі. У нього високе, струнке тіло, а спина посередині прогнута вниз.

Азіатський слон. Менший, ніж африканський слон і має менші вуха. У них більше горбиста спина і лише один кінчик, подібний до пальця, в кінці хобота. Їхня шкіра має тенденцію до меншої зморшкуватості, ніж в африканського. У нього невисоке і важке тіло.

Африканський слон simple-fauna.ru

Характеристика слона

У слонів є багато цікавих особливостей, зокрема гігантські вуха, довгі бивні та величезний хобот. Слони махають гігантськими вухами, щоб охолонути. Їх бивні можуть бути заввишки до 300 см. Слони використовують бивні, щоб викопати кору дерев. Іноді вони використовують їх для боротьби. Їх бивні продовжують рости все життя.

Хобот слона є їх найбільш універсальним придатком. Він утворений носом, зрощеним з верхньою губою. Слони використовують свої довгі хоботи, щоб забрати їжу або дістатися до неї. Слони також використовують свій хобот для пиття, запаху, дотику та відсмоктування води, щоб обприскати себе.

Нога слона має дві колінні чашечки. Така будова робить його єдиним ссавцем, який не вміє стрибати. У центрі стопи розташована жирова подушка, пружна при кожному кроці, що дозволяє слонам пересуватися безшумно.

Через свої розміри і бивні слони вже давно є улюбленцями мисливців. Занадто велика кількість полювання призвела до скорочення популяції слонів. Зараз слони є захищеним видом у всьому світі. Бивні є також у моржа, деяких свиней, нарвала. Детальніше про цих тварин читайте в підручнику з біології за 7 клас В.І. Соболя.

Слони вважаються дуже розумними. Вони мають складні соціальні структури та методи спілкування. Вони також можуть бути навчені різним завданням.

Цікаві факти про слонів:

Шкіра слона може бути товщиною до трьох сантиметрів, але вона дуже чутлива.

Найбільший слон колись важив 11 т і був висотою 4 м.

Вони можуть чути голоси один одного на відстані 8 км.

Слони-самці живуть наодинці, як тільки стають дорослими. Однак самки живуть у тісних сімейних групах на чолі з найстаршою самкою, що називається матріархом.

У них слабкий зір, але відмінний слух і нюх.

Всупереч поширеній думці, слони не дуже люблять арахіс.

Слони будуть кидати пісок і бруд на спину, щоб не загоріти.

Слон може розпізнати себе в дзеркалі.

Бивні померлих слонів важко знайти, тому що їх з'їдають дикобрази, яким не вистачає мінеральних запасів.

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