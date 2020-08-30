Степанов розповів про умови дистанційного навчання на карантині

Рішення про перехід українських шкіл до змішаної форми навчання – коли стаціонарне навчання поєднується з дистанційним – ухвалюватимуть самі навчальні заклади.

Як повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, школа переходить на повністю дистанційне навчання лише в "червоній" карантинній зоні (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Якщо школа з позиції освітнього процесу вважає, що можна, не перебуваючи на "червоному" рівні, наприклад, на "помаранчевому" рівні зробити такий процес навчання змішаної форми – і дистанційне, і безпосередньо стаціонарне в школі – це вже питання, яке вирішується на рівні школи", – зазначив він.

За словами Степанова, перехід на повністю дистанційне навчання, тобто коли припиняється процес навчання в школі, відбувається тільки коли є "червоний" епідеміологічний рівень небезпеки в районі або місті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МОЗ розповів, як буде відбуватися відвідування дитячих садків із 1 вересня в умовах карантину.