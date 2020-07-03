Структура Землі

Може здатися, що Земля – це один великий шматок скельного кременя, але вона складається з декількох частин. Деякі з них постійно рухаються!

Насправді, Земля схожа на цибулину. Її шари стають все більш щільними в міру наближення до її центру. Ось чотири основних шари:

земна кора;

мантія;

зовнішнє ядро;

внутрішнє ядро.

Земна кора

Земна кора – це зовнішня частина Землі, на якій живемо і ми. На малюнку вона виглядає тонкою в порівнянні з іншими верствами, але не хвилюйтеся, ми не провалимося. Товщина земної кори варіюється від 5 км (на дні океану) до 70 км (на суші, званої континентальної корою).

будова Землі GitBook

Мантія

Наступний шар Землі називається мантією. Мантія має набагато товщі кори і досягає товщини в 3000 км. Вона складається з різних силікатних порід з великою кількістю магнію і заліза.

Тектонічні плити

Тектонічні плити являють собою поєднання кори і мантії, яке також називається літосферою. Ці плити рухаються дуже повільно, зі швидкістю пару дюймів на рік. Коли плити рухаються і їх межі стикаються один з одним, це може викликати землетрус.

Детальніше про оболонки Землі: літосферу, атмосферу, гідросферу та біосферу, читайте в підручнику з географії за 6 клас В.Ю. Пестушка.

Зовнішнє ядро

Зовнішнє ядро ​​Землі складається із заліза і нікелю. Воно дуже гаряче (від +4400 до +5000 градусів Цельсія). Це так спекотно, що залізо і нікель рідкі! Зовнішнє ядро ​​дуже важливе для Землі, оскільки воно створює щось, що називається магнітним полем. Магнітне поле створює навколо Землі захисний бар'єр, який захищає нас від руйнівного сонячного вітру.

Внутрішнє ядро

Внутрішнє ядро ​​Землі складається із заліза і нікелю, як і зовнішнє, але воно настільки глибоко в Землі, що знаходиться під величезним тиском. Настільки сильним тиском, що, незважаючи на те, що воно гаряче, воно тверде. Внутрішнє ядро ​​– найгарячіша частина Землі, і при температурі понад 5000 градусів за Цельсієм, воно приблизно таке ж гаряче, як поверхня Сонця.

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