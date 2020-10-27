У Києві назвали кількість шкіл, які після канікул навчатимуться дистанційно

У Києві після канікул на дистанційний формат навчання перейдуть тільки сім шкіл, інші повернуться до очного.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявила глава департаменту освіти і науки Київської міської державної адміністрації Олена Фіданян, передає "Інтерфакс-Україна". За її словами, статистика щодо стану здоров'я дітей і педагогів є втішною.

У Києві дистанційне навчання буде в семи школах 112.ua

"У четвер ми повертаємося до освітнього процесу. У нас вже є повна статистика, хто повертається, в якій кількості, що у нас зі станом здоров'я дітей і педагогічних колективів. Поки статистика, яку ми отримали сьогодні, є для нас втішною. Ми передбачаємо, що в дистанційному форматі працюватимуть лише сім шкіл з четверга. Вчителів, які мають підтвердження на захворювання коронавірусів, у нас 1,5% від загальної кількості співробітників", – зазначила Фіданян.

Вона пояснила, що формат повернення до освітнього процесу в різних школах залежатиме від обстановки із захворюваністю в кожній установі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, по Україні осінні канікули мають завершитися 30 жовтня, а освітній процес початися – 2 листопада. У Києві вони завершуються 29 жовтня.