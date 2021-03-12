У школі Маріуполя п'яна мама другокласника влаштувала бійку з директором і завучкою – ЗМІ

У Маріуполі Донецької області в школі №34 матір другокласника спровокувала скандал. Учителі та інші батьки заявили, що 11 березня 32-річна жінка п'яною прийшла забирати дитину й побилася з директором і завучкою.

Як пише місцевий портал 0629.com.ua, директор розповів, що йому довелося скрутити жінці руки за спиною й утримувати на підлозі до приїзду поліції. Завучці мама нібито розбила ніс і вдарила в область скроні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Водночас сама Світлана Алієва стверджує, що директор школи нібито завдав їй удар в око. Вона заявила на чоловіка в поліцію.

Скандал у школі Маріуполя

Педагоги розповіли, що вирішили не віддавати жінці дитину, а попросити, щоб за ним прийшла бабуся, оскільки матір другокласника ледь трималася на ногах.

Завучка Валентина Бабенко намагалася перешкодити, щоб жінка в такому стані потрапила в навчальний заклад. Однак мама школяра вдарила її в обличчя кулаком. Постраждала й класна керівниця, яку жінка нібито смикнула за руку і вивихнула плече.

Довідка лікаря 0629.com.ua

Бійка відбувалася на очах у дітей. Директор школи Олександр Литвинський, у минулому співробітник правоохоронних органів, сказав, що йому довелося утримувати жінку близько 10 хвилин.

Жінку довелося утримувати на підлозі 0629.com.ua

"У неї така велика сила. Коли я зловив її за руку, просто не зміг її втримати. Я думаю, вона була не тільки напідпитку, але і знаходилася під дією якихось інших засобів, що змінюють свідомість, наприклад ефедрину", – вважає Литвинський.

Олександр Литвинський 0629.com.ua

Правоохоронці всіх потерпілих і маму школяра відвезли до районного відділу поліції. Жінку незабаром відпустили.

"Але на цьому вона не зупинилася. О 16:00 знову прийшла в школу. Побачивши зачинені двері, вона почала її вирвати, взяла цеглу й хотіла вибити вікно. Адміністрація знову викликала поліцію. Побачивши сині маячки, дебоширка втекла", – сказано в матеріалі .

Журналісти разом зі стурбованими батьками вирішили відвідати Алієву в гуртожитку, де вона проживає разом зі співмешканцем. Заявляється, що вони вийшли до них п'яними "і ледве пов'язували слова". Своєї провини матір школяра не визнала.

Матір другокласника, яка потрапила в скандал 0629.com.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові група нібито п'яних підлітків до 16 років напала на чоловіка й побила його у відповідь на зроблене зауваження.