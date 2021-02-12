У Міносвіти запропонували "дистанційку" для школярів через погані погодні умови

Через складні погодні умови та зниження температури повітря, Міністерство освіти і науки (МОН) порекомендувало освітнім закладам розглянути можливість дистанційного навчання.

Про це йдеться на сайті МОН. Відповідний лист надіслано керівникам департаментів та управлінь освіти і науки обласних, Київської міської держадміністрацій та очільникам закладів загальної середньої освіти.

"Просимо розглянути можливість організації навчання учнів із використанням технологій дистанційної освіти, інтернет-ресурсів; провести серед учасників освітнього процесу роз’яснювальну роботу щодо попередження переохолодження, техніки безпеки тощо", – зазначено в документі.

У МОН нагадали, що за надзвичайних погодних умов, а також у надзвичайних ситуаціях заклади освіти можуть самостійно схвалювати рішення про тимчасове зупинення навчання учнів.

Раніше рішенням місцевої влади в Києві через негоду закрили школи та дитячі садки. Освітні установи не працювали у четвер, 11-го, та в п’ятницю, 12 лютого.

Лист МОН із рекомендаціями керівникам освітнього процесу mon.gov.ua

Як повідомив OBOZREVATEL, на Україну насуваються сильні морози та хуртовини, а температура повітря може опуститися до -30 градусів.