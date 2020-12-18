У МОН уточнили, як школи працюватимуть під час локдауну в Україні

У період локдауну в Україні, з 8 до 24 січня, більшість шкіл відправлять на канікули. Водночас єдиним виходом не відходити від навчальної програми на цей період стане дистанційне навчання.

На цьому наголосив глава Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет. Його слова в ефірі телеканалу "Україна 24" цитує "Сьогодні".

Міністр зазначив, що позиція МОН щодо роботи навчальних закладів на час локдауну така сама, як у Міністерства охорони здоров'я країни і Всесвітньої організації охорони здоров'я.

На час локдауну школи в Україні перейдуть на канікули й дистанційне навчання

"1-4 класи, як і дитячі сади, повинні вчитися. Але є з 8 до 24 січня локдаун..." – зазначив Шкарлет.

Він додав, що школи, у яких так званий фонд канікул вже вичерпано, відправляться на дистанційне навчання.

"Такий формат – єдиний варіант для дітей не відходити від шкільної програми", – впевнений міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в МОН назвали причини, чому задумали "продовжити" в українських школах зимові канікули.